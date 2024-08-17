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Yayın Tarihi: 17 Ağustos 2024 11:04
 ~ Son Güncelleme: 17 Ağustos 2024 11:05
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36 ilde ev baskınları

Bakan Yerlikaya, 222 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
36 ilde ev baskınları
Fotoğraf: AA arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 ilde PKK’ye yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda 222 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlara yöneltilen suçlamalar arasında “örgüt üyeliği, örgüt propagandası, ‘terörizme finansman sağlamak’” bulunuyor. Ayrıca bazı kişilerin hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu açıklandı.

Ev baskınlarının düzenlendiği iller şöyle: Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Antep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Sakarya, Siirt, Urfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova.

(AS)

polis operasyonu ev baskını
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