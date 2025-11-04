36. Ankara Film Festivali’nin biletleri satışta

13-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 36. Ankara Film Festivali’nin biletleri satışa sunuldu.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından organize edilen festival; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından destekleniyor.

Büyülü Fener Kızılay Sineması gişesinden ve biletinial.com üzerinden alınabilecek biletlerin fiyatı öğrenciler için 170 TL, tam bilet için 210 TL olarak belirlendi. Çarşamba günü (19 Kasım) için ise tüm seansların biletleri 120 TL olacak.

Program

Ulusal film yarışmalarıyla öne çıkan festivalin programında “Görünmez Kaza” (Invisible Accident), “Düşüşün Tınısı” (Sound of Falling), “İki Savcı” (Two Prosecutors), “Romería”, “Gavagai”, “David Lynch: Bir Hollywood Gizemi” (David Lynch: A Hollywood Mystery), “Bir Şair” (A Poet), “Rüzgâr, Konuş Benimle” (Wind, Talk to Me) ve “Yeni Dalga” (Nouvelle Vague) filmleri yer alıyor.

Tüm gösterimler Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda yapılacak.

Festival programı ve gösterim çizelgesine buradan ulaşılabilirsiniz. (TY)