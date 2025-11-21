36. Ankara Film Festivali, ödüllerle sona erdi

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 36. Ankara Film Festivali, bu akşam Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi’nde gerçekleşen ve sunuculuğunu Nefise Karatay’ın yaptığı Kapanış ve Ödül Töreni ile sona erdi.
Ankara Film Festivali Direktörü İrfan Demirkol, yaptığı kapanış konuşmasında; Türkiye Sineması’nın 111. yılını kutladığı süreçte, festivalin Körfez Savaşı ve pandemi yılları hariç 36 yıldır kesintisiz devam ettiğini vurguladı.
Tüm destekçilere, emeği geçenlere ve gönüllülere teşekkür eden Demirkol, festival bayrağını genç sinemacılara devretmek istediğini açıkladı:
“Vakfımızı ve festivalimizi yarınlara taşıyacak, geliştirecek, büyütecek, koltuğunun altında projeler olan, genç, yenilikçi, enerjik, sinemacı dostlarımıza, aydınlarımıza, festivalcilerimize, iş insanlarına çağrımdır: Geçen yıl kaybettiğimiz İncimle beraber, yıllardır elimizde gururla taşıdığımız festival bayrağını artık sizlere devretmek istiyorum. Ankara için.”
Yılın filmi: Tavşan İmparatorluğu
Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun’un başkanlığını yaptığı ve yapım tasarımcısı Aslı Dadak, yapımcı Diloy Gülün, oyuncu Hasibe Eren ve kurgucu Osman Bayraktaroğlu’dan oluşan Ana Jüri, 12 kategoride ödülleri belirledi.
Festivalin en büyük ödülü olan ve 250 bin TL destekli İnci Demirkol En İyi Film Ödülü, Seyfettin Tokmak’ın yönettiği “Tavşan İmparatorluğu”na verildi.
Jüri, bu kararı filmin “Yoksulluğun, sömürünün ve kuşaktan kuşağa aktarılan şiddetin karanlık ve derin alegorisini kurarken, mağduriyetlerin birbirine dolandığı bu dünyayı hem hikâye hem de atmosfer düzeyinde cesur bir sinema diliyle işlediği” gerekçesiyle açıkladı.
Ödüller
Gecede verilen diğer ödüller ise şöyle:
Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü: “Aldığımız Nefes” – Şeyhmus Altun
Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü: “Tavşan İmparatorluğu” – Seyfettin Tokmak
En İyi Kadın Oyuncu: “Atlet” – Sevda Baş
En İyi Erkek Oyuncu: “Aldığımız Nefes” – Hakan Karsak
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: “En Güzel Cenaze Şarkıları” – Çağdaş Ekin Şişman
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: “Perde” – Bedir Bedir
En İyi Kurgu: “Atlet” – Semih Gülen & Arda Çiltepe
En İyi Özgün Müzik: “Atlet” – Eylül Deniz Keleş
En İyi Görüntü Yönetmeni: “Atlet” – Ayşe Alacakaptan
En İyi Sanat Yönetmeni: “Aldığımız Nefes” – Sevi Sevgi
FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Emine Emel Balcı (“Buradayım, İyiyim”) ve Seyfettin Tokmak (“Tavşan İmparatorluğu”)
SİYAD En İyi Film Ödülü: “En Güzel Cenaze Şarkıları” – Ziya Demirel
En İyi Ulusal Belgesel Film Ödülü: “Kardeş Türküler ile 30 Yıl” – Ayşe Çetinbaş & Çayan Demirel
En İyi Kısa Film Ödülü: “Yaşarım Bence (Müzisyen Olan Değil)” – Toprak Işık
Kısa Film Mansiyon Ödülü: “İnziva” – Saim Güveloğlu
VEKAM Ödülü: “Bir Tutkunun Hikâyesi” – Erhun Altun
(TY)