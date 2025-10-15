ENGLISH KURDÎ
İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 15 Ekim 2025 10:30
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2025 10:45
2 dk Okuma

35 örgütten çağrı: COP30 kapsamındaki tüm sponsorluklar ve ortaklıklar derhal açıklanmalı

COP29 sürecinde ev sahibi ülke Azerbaycan ile olan anlaşmalar hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

35 örgütten çağrı: COP30 kapsamındaki tüm sponsorluklar ve ortaklıklar derhal açıklanmalı
COP30’un düzenleneceği Brezilya’dan genel bir görünüm, Fotoğraf: Canva

Aralarında Uluslararası Af Örgütü, İklim Adaleti için Dünya Gençliği ve Barış ve Kalkınma için Gönüllüler Koalisyonu gibi çevre ve insan hakları örgütlerinin bulunduğu 35 imzacı, yazdıkları mektupta BM İklim Değişikliği 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında tüm sponsorluk ve ortaklıkların derhal kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

Bu seneki COP, 10-21 Kasım 2025 tarihleri ​​arasında Brezilya’nın Belem kentinde düzenlenecek. Uzmanlar bu seneki COP’un Brezilya Amazonları’ndaki ormansızlaşma ve yağış yetersizliği sorununu ele alacağı görüşünde. Brezilya Amazonları’nda son 35 yılda kurak mevsimdeki toplam yağış yaklaşık 21 milimetre azaldı, bunda yüzde 74,5 ormansızlaşma, yüzde 25,5 küresel iklim krizi etkili oldu. 

Örgütler ortak mektupta, Brezilya hükümeti ile BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Sekreterliği’nin hesap verebilirlik çerçevesini uygulamaya koyması gerektiğini de vurguladı.

Uluslararası Af Örgütü İklim Adaleti Politika Danışmanı Ann Harrison, “Anlaşmanın yayımlanmasıyla sivil toplumun, BM’nin önemli iklim konferansı öncesinde ev sahibi ülke anlaşmalarında şeffaflığın sağlanmasına yönelik çabaları sonuç verdi. Ancak anlaşma, Brezilya’nın Mavi Bölge önünde, Brezilya vatandaşı olsun veya olmasın, COP30 da dâhil çeşitli konulardaki fikirlerini ifade etmek isteyen kişilerin ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğü haklarını gözetmek, korumak ve gereğini yerine getirmekle ilgili verdiği açık bir güvence içermiyor,” dedi.

Acilen hesap verebilirlik çerçevesi uygulanmalı

Uluslararası Af Örgütü, sponsorluk maddelerinin zayıflatılmasının, faaliyetleri UNFCCC ve Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerine zarar veren fosil yakıt ve diğer şirketlerin, toplantılara haksız şekilde etki etmesine imkân tanıyabileceği konusunda endişe duyuyor.

Örgüt ayrıca yetkilileri, COP30 anlaşmasındaki uygun maliyet maddesine (Madde 7) rağmen çoğu sivil toplum örgütü, gözlemci örgüt ve yerli halk temsilcileri için hâlâ karşılanamaz olan Belem’deki konaklama ücretlerini gidermeye ve böylece katılımlarını kolaylaştırmaya çağırıyor.

COP30 ile ilgili 35 örgüt tarafından imzalanan ortak mektuba buradan ulaşılabilir.

Ev Sahibi Ülke Anlaşması nedir?

Taraflar Konferansına Ev Sahibi Ülke Anlaşması (HCA), UNFCCC ile ev sahibi ülke yetkilileri arasında yapılan, yerel yasaların ötesinde geçerliliğe sahip tüm muafiyetler ve ayrıcalıklar da dahil konferansın düzenlenmesine ilişkin şartları belirleyen yasal bir anlaşma.

Sivil toplum uzun yıllardır taslak metne dair yorum yapma fırsatının sağlanmasını ve HCA’nın, COP kapsamında sivil alanın ne ölçüde korunduğunu değerlendirmek üzere incelenebilmesi için imzalandıktan hemen sonra kamuoyunun erişimine açılmasını talep ediyor.

COP29 anlaşması hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı. (TY)

BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı COP30 iklim krizi Brezilya Ev Sahibi Ülke Anlaşması Uluslararası Af Örgütü cop
