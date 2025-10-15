35 örgütten çağrı: COP30 kapsamındaki tüm sponsorluklar ve ortaklıklar derhal açıklanmalı

Aralarında Uluslararası Af Örgütü, İklim Adaleti için Dünya Gençliği ve Barış ve Kalkınma için Gönüllüler Koalisyonu gibi çevre ve insan hakları örgütlerinin bulunduğu 35 imzacı, yazdıkları mektupta BM İklim Değişikliği 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında tüm sponsorluk ve ortaklıkların derhal kamuoyuna açıklanmasını talep etti.
Örgütler ortak mektupta, Brezilya hükümeti ile BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Sekreterliği’nin hesap verebilirlik çerçevesini uygulamaya koyması gerektiğini de vurguladı.
Uluslararası Af Örgütü İklim Adaleti Politika Danışmanı Ann Harrison, “Anlaşmanın yayımlanmasıyla sivil toplumun, BM’nin önemli iklim konferansı öncesinde ev sahibi ülke anlaşmalarında şeffaflığın sağlanmasına yönelik çabaları sonuç verdi. Ancak anlaşma, Brezilya’nın Mavi Bölge önünde, Brezilya vatandaşı olsun veya olmasın, COP30 da dâhil çeşitli konulardaki fikirlerini ifade etmek isteyen kişilerin ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğü haklarını gözetmek, korumak ve gereğini yerine getirmekle ilgili verdiği açık bir güvence içermiyor,” dedi.
Acilen hesap verebilirlik çerçevesi uygulanmalı
Uluslararası Af Örgütü, sponsorluk maddelerinin zayıflatılmasının, faaliyetleri UNFCCC ve Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerine zarar veren fosil yakıt ve diğer şirketlerin, toplantılara haksız şekilde etki etmesine imkân tanıyabileceği konusunda endişe duyuyor.
Örgüt ayrıca yetkilileri, COP30 anlaşmasındaki uygun maliyet maddesine (Madde 7) rağmen çoğu sivil toplum örgütü, gözlemci örgüt ve yerli halk temsilcileri için hâlâ karşılanamaz olan Belem’deki konaklama ücretlerini gidermeye ve böylece katılımlarını kolaylaştırmaya çağırıyor.
COP30 ile ilgili 35 örgüt tarafından imzalanan ortak mektuba buradan ulaşılabilir.
Ev Sahibi Ülke Anlaşması nedir?
Taraflar Konferansına Ev Sahibi Ülke Anlaşması (HCA), UNFCCC ile ev sahibi ülke yetkilileri arasında yapılan, yerel yasaların ötesinde geçerliliğe sahip tüm muafiyetler ve ayrıcalıklar da dahil konferansın düzenlenmesine ilişkin şartları belirleyen yasal bir anlaşma.
Sivil toplum uzun yıllardır taslak metne dair yorum yapma fırsatının sağlanmasını ve HCA’nın, COP kapsamında sivil alanın ne ölçüde korunduğunu değerlendirmek üzere incelenebilmesi için imzalandıktan hemen sonra kamuoyunun erişimine açılmasını talep ediyor.
COP29 anlaşması hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı. (TY)