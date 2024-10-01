Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 7-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 35. Ankara Film Festivali’nin Onur Ödülleri açıklandı.

Bu yılın onur ödülleri, festivalin 7 Kasım’daki açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.

Festivalin Onur Ödülleri, tiyatro ve sinema dünyasında uzun yıllar iz bırakan Müjdat Gezen, “Sihirli Flüt” olarak tanınan Şefika Kutluer ve yapımcı Kurtuluş Özyazıcı’ya verilecek.

Festival kapsamında üçüncü kez takdim edilecek olan “Vakıf Özel Ödülü” ise yönetmen ve yapımcı Selda Taşkın ile oyuncu Berkay Ateş’e takdim edilecek.

Aziz Nesin Emek Ödülü: Müjdat Gezen

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu, bu yılki Aziz Nesin Emek Ödülü’nü tiyatro ve sinema sanatçısı Müjdat Gezen’e vermeyi kararlaştırdı.

Vakıf, Gezen’in uzun yıllar mizah, dram ve toplumsal eleştiriyi ustaca harmanladığı karakterleriyle izleyicilerin beğenisini kazanmasının yanı sıra, sanatı yaşam biçimi haline getiren, sahne ve ekranlara adanmış hayatıyla Türkiye’nin kültürel hafızasında derin izler bıraktığını vurguladı.

Sanat Çınarı Ödülü: Şefika Kutluer

Sanat Çınarı Ödülü, müzik dünyasında “Sihirli Flüt” olarak bilinen Devlet Flüt Solisti Şefika Kutluer’e verilecek.

Kutluer, flüt ile geliştirdiği çok yönlü anlatım dili, sanata yönelik ilham verici bakış açısı, kendi adına düzenlediği uluslararası müzik festivali ve dünya çapında edindiği geniş hayran kitlesi ile bu ödüle layık görüldü.

Kitle İletişim Ödülü: Kurtuluş Özyazıcı

Prodüktör Kurtuluş Özyazıcı, deneyimlerini Ankara Radyosu’nda hazırladığı belgesel, eğitim-kültür ve müzik programlarına yansıtması ve radyo yayıncılığı alanındaki katkılarının yanı sıra, sinema yazılarıyla sinema sanatına sağladığı kalıcı bilgiler dolayısıyla Kitle İletişim Ödülü’nün sahibi olacak.

Vakıf Özel Ödülü: Selda Taşkın ve Berkay Ateş

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, alanındaki çalışmaları ile farklılık yaratan ve kendi inandıkları yolda ilerleyen isimlere Vakıf Özel Ödülü vermeye devam ediyor.

Bu yıl ödül, reklam, film ve animasyon projelerinde yönetmen, yapımcı ve kurgucu olarak yer alan, 70. Berlinale Talents’e seçilen Selda Taşkın’a ve sinema oyuncusu Berkay Ateş’e takdim edilecek. Ateş, “Abluka” filmindeki performansıyla Altın Koza Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü, “Görülmüştür” filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü gibi ödüllere layık görüldü.

35. Ankara Film Festivali’nin Onur Ödülleri, 7 Kasım’daki açılış töreniyle sahiplerine kavuşacak. (TY)