35. Ankara Film Festivali sona erdi

Ankara Film Festivali, bu yıl da sinemaseverleri bir araya getirdi. Bu yıl 35’incisi düzenlenen ve 1991 yılındaki Körfez Savaşı dışında perdesini hiç kapatmayan festival, dün (15 Kasım) gerçekleşen kapanış töreniyle sona erdi.
Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi’nde gerçekleşen ve sunuculuğunu Nefise Karatay’ın yaptığı gecede ulusal film yarışmalarının kazananları da belli oldu.
En İyi Film Ödülü, geçtiğimiz hafta vefat eden festival başkanı İnci Demirkol anısına, Murat Fıratoğlu’nun yönettiği Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filmine verildi. Aynı film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kurgu ödüllerine de layık görüldü.
Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü, Ölü Mevsim ile Doğuş Algün’ün oldu. Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü ise Döngü ile Erkan Tahhuşoğlu’na verildi. Büyük Kuşatma, SİYAD En İyi Film Ödülü’nün sahibi olurken, En İyi Kadın Oyuncu ödülü Serpil Gül’e, En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise Alp Öyken’e verildi.
Belgesel ve kısa film kategorilerinde Bahar Bektaş’ın Sürgün Asla Bitmez adlı belgeseli En İyi Belgesel ödülünü alırken, Yakup Tekintangaç’ın Morî adlı filmi En İyi Kısa Film seçildi. (TY)
Gecede verilen ödüllerin tamamı ise şöyle:
Ulusal Uzun Film Yarışması
En İyi Film Ödülü (150.000 TL): Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri / Murat Fıratoğlu
Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü (60.000 TL): Ölü Mevsim
En İyi Yönetmen: Murat Fıratoğlu (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri)
En İyi Kadın Oyuncu: Serpil Gül (Döngü)
En İyi Erkek Oyuncu: Alp Öyken (Büyük Kuşatma)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ece Yaşar (Ölü Mevsim)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Serkan Ercan (Ölü Mevsim)
Onat Kutlar En İyi Senaryo: Döngü / Erkan Tahhuşoğlu
En İyi Görüntü Yönetmeni: Matteo Cocco (Gecenin Kıyısı)
En İyi Sanat Yönetmeni: Natali Yeres (Büyük Kuşatma)
En İyi Özgün Müzik: Ahmet Kenan Bilgiç (Hakkı)
En İyi Kurgu: Eyyüp Zana Ekinci (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri)
SİYAD En İyi Film Ödülü: Büyük Kuşatma / Sinan Kesova
Ulusal Belgesel Film Yarışması
En İyi Belgesel Ödülü (45.000 TL): Sürgün Asla Bitmez / Bahar Bektaş
Jüri Özel Ödülü: Zamanın Kıyısında Sınav / İlkay Nişancı
Ulusal Kısa Film Yarışması
En İyi Film Ödülü (20.000.TL): Morî / Yakup Tekintangaç
Jüri Özel Ödülü: Görüşürüz Kaplumbağa / Selin Öksüzoğlu, Günaydın Anne / Oben Yılmaz)
Ankara Filmleri Yarışması
VEKAM Ödülü (30.000,00 TL): Bir Orkestranın İzinde / Musa Ak, Hasan Basri Özdemir