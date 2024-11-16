35. Ankara Film Festivali sona erdi

Ankara Film Festivali, bu yıl da sinemaseverleri bir araya getirdi. Bu yıl 35’incisi düzenlenen ve 1991 yılındaki Körfez Savaşı dışında perdesini hiç kapatmayan festival, dün (15 Kasım) gerçekleşen kapanış töreniyle sona erdi.

Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi’nde gerçekleşen ve sunuculuğunu Nefise Karatay’ın yaptığı gecede ulusal film yarışmalarının kazananları da belli oldu.

En İyi Film Ödülü, geçtiğimiz hafta vefat eden festival başkanı İnci Demirkol anısına, Murat Fıratoğlu’nun yönettiği Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filmine verildi. Aynı film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kurgu ödüllerine de layık görüldü.

Film, mevsimlik tarım işçisi Eyüp’ün, domates kurutma işinde parasını ödemeyen patronu Hemme’yi öldürmek için Siverek'te gerçekleştirdiği bir günlük yolculuğu konu ediniyor.

Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü, Ölü Mevsim ile Doğuş Algün’ün oldu. Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü ise Döngü ile Erkan Tahhuşoğlu’na verildi. Büyük Kuşatma, SİYAD En İyi Film Ödülü’nün sahibi olurken, En İyi Kadın Oyuncu ödülü Serpil Gül’e, En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise Alp Öyken’e verildi.

Belgesel ve kısa film kategorilerinde Bahar Bektaş’ın Sürgün Asla Bitmez adlı belgeseli En İyi Belgesel ödülünü alırken, Yakup Tekintangaç’ın Morî adlı filmi En İyi Kısa Film seçildi. (TY)