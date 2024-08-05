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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2024 16:35
 ~ Son Güncelleme: 5 Ağustos 2024 16:38
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35. Ankara Film Festivali başvuruları başladı

35. Ankara Film Festivali için Ulusal Uzun, Belgesel ve Kısa Film yarışmalarının başvuruları bugün başladı. Online başvurular 20 Eylül’de sona erecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
35. Ankara Film Festivali başvuruları başladı

Ankara Film Festivali, bu yıl da Ulusal Uzun, Belgesel ve Kısa Film kategorilerindeki yarışmalarıyla sinemaya katkıda bulunacak.

İlk veya ikinci filmini çekecek olan yönetmenlerin, senaryo aşamasındaki uzun kurmaca yapımlarıyla başvurabileceği Proje Geliştirme Desteği ile de Türkiye sinemasının gelişimine katkı sağlayan yapımlar teşvik edilecek. 

Yarışmalar için başvurmak isteyen sinemacılar, yarışma ve gösterim koşullarının yer aldığı yönetmeliklere festivalin web sitesindeki https://filmfestankara.org.tr/yonetmelikler bağlantısından ulaşabilecekler. Yarışma başvuruları, 20 Eylül’e kadar festivalin https://filmfestankara.org.tr/basvurular bağlantısı üzerinden online gerçekleştirilecek.

Festival 7-15 Kasım’da

35. Ankara Film Festivali, 7-15 Kasım tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda izleyiciyle buluşacak. 

Film Festivali, bu yıl da gösterim seçkisinde dünya sinemasından ödüllü ve dijital platformlarda gösterim olanağı bulamayan filmleri, Ankaralı sinemaseverlere sunacak.

Festivalin 7 Kasım’da yapılacak açılış töreninde bu yıl da Aziz Nesin Emek Ödülü, Sanat Çınarı Ödülü, Kitle İletişim Ödülü ve Vakıf Özel Ödülü kategorilerinde onur ödülleri verilecek.

Festivalin kapanış töreninde ise Ulusal Uzun Film kategorisinde En iyi film, Jüri özel ödülü, Mahmut Tali Öngören En iyi ilk film ödülü, En iyi yönetmen, En iyi kadın oyuncu, En iyi erkek oyuncu, En iyi yardımcı kadın oyuncu, En iyi yardımcı erkek oyuncu, Onat Kutlar En iyi senaryo ödülü, En iyi görüntü yönetmeni, En iyi özgün müzik, En iyi kurgu ve SİYAD En iyi film ödülleri sahiplerini bulacak.

Ayrıca Ulusal belgesel film ve Ulusal kısa film yarışmasını kazanan kısa ve belgesel filmler de açıklanacak.

Sinemacılar ve Ankaralı sinemaseverler, festival ile ilgili gelişmelere ve programlara filmfestankara.org.tr adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilecekler.

(EMK)

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16 Ekim 2023
/haber/ankara-film-festivali-jurileri-aciklandi-286374
FESTİVAL 3 KASIM'DA BAŞLIYOR
'Çölde lale'den 33. yaşına, Ankara Film Festivali
1 Kasım 2022
/yazi/colde-lale-den-33-yasina-ankara-film-festivali-269304
Ankara Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu
5 Ekim 2023
/haber/ankara-film-festivali-nde-yarisacak-filmler-belli-oldu-285808
34. Ankara Film Festivali Dünya Sineması programı açıklandı
13 Ekim 2023
/haber/34-ankara-film-festivali-dunya-sinemasi-programi-aciklandi-286262
"ÇİĞDEM MATER'E TEŞEKKÜRLER"
33. Ankara Film Festivali: En İyi Film “Kurak Günler”
12 Kasım 2022
/haber/33-ankara-film-festivali-en-iyi-film-kurak-gunler-269870
33. Ankara Film Festivali biletleri yarın satışa çıkıyor
24 Ekim 2022
/haber/33-ankara-film-festivali-biletleri-yarin-satisa-cikiyor-268966
Ankara Film Festivali’nde yarışacak kısa ve belgesel filmler belli oldu
10 Ekim 2022
/haber/ankara-film-festivali-nde-yarisacak-kisa-ve-belgesel-filmler-belli-oldu-268276
Ankara Film Festivali'nin yarışma filmleri açıklandı
4 Ekim 2022
/haber/ankara-film-festivali-nin-yarisma-filmleri-aciklandi-268004
33. Ankara Film Festivali jüri üyeleri açıklandı
18 Ekim 2022
/haber/33-ankara-film-festivali-juri-uyeleri-aciklandi-268647
Susma Bitsin Platformu'ndan Ankara Film Festivali'ne boykot çağrısı
28 Ekim 2023
/haber/susma-bitsin-platformu-ndan-ankara-film-festivali-ne-boykot-cagrisi-287106
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