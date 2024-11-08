35. Ankara Film Festivali başladı

Ankara Film Festivali, dün akşam (7 Kasım) Şinasi Sahnesi’nde gerçekleşen Açılış Töreni ile 35. yaşına ‘merhaba’ dedi.

Geceye, Ankara'nın en köklü sinema salonlarından Büyülü Fener Sinemaları'nın eşi İrfan Demirkol ile birlikte işletmeciliğini yapan, Ankara Film Festivali'nde başkanlık dahil çeşitli kademelerde görev yapan ve önceki gün hayatını kaybeden festival başkanı İnci Demirkol’un hatırası hakimdi.

Festivale Onur Ödülleri’nin bu yılki sahipleri Müjdat Gezen, Şefika Kutluer, Kurtuluş Özyazıcı, Selda Taşkın ve Berkay Ateş’in yanı sıra Thomas Hans Ossowski, Hüseyin Can Güner, Nihat Değirmenci, Mustafa Kemal Çokakoğlu, Tamer Karadağlı, Menderes Samancılar, Ece Yüksel, Melihşah Altuntaş, Faruk Bildirici, Manolya Maya, Habip Aydoğdu, Turgay Erdener, Selva Erdener, İbrahim Demirel gibi sinema, siyaset ve sanat dünyasından isimler katıldı.

“Ödülüm Nesin Vakfı’nın çocuklarına”

Aziz Nesin Emek Ödülü’nün bu yılki sahibi oyuncu, yönetmen, şair ve eğitmen Müjdat Gezen’e ödülünü Faruk Bildirici ve Prof. Dr. Selçuk Candansayar birlikte sundu.

Konuşmasına William Shakespeare’in “Hamlet” oyunundan alıntı yaparak başlayan Gezen konuşmasında, “Acılı bir gecedeyiz. Yas da var ama mutlu bir gecedeyiz, çünkü ödül aldım. Hoşuma da gitti doğrusu bu ödül, özellikle de Aziz Nesin adını taşıdığı için çok hoşuma gitti. Burada Aziz Nesin adı geçince dayanamadım, kalktım geldim. Ben ödül alırken ‘Şuraya ithaf ediyorum, buraya ithaf ediyorum’ hiç demedim ama izin verirseniz bu ödülü bizim Çatalca Vakfı'ndaki küçük çocuklara, Nesin Vakfı’nın miniklerine adamak istiyorum,” dedi.

Sanat Çınarı Ödülü’nün sahibi flüt virtüözü Şefika Kutluer ise ödülünü Sinema Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nihat Değirmenci’den aldı ve şunları söyledi:

“Ankara'da doğmuş bir sanatçıyım ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Ankara Devlet Konservatuarı’na ilkokul dördüncü sınıfta başladım ve 10 sene orada eğitim gördüm. Şu anda bu ödülü alabiliyorsam, bir kadın olarak Atatürk'ün bizlere verdiği haklar ve özgürlükler sayesinde alabiliyorum.”

“İyi ki radyo var, iyi ki radyocular var”

Bu yılki Kitle İletişim Ödülü’nün sahibi prodüktör Kurtuluş Özyazıcı, ödülünü oyuncu Menderes Samancılar’ın elinden aldı ve konuşmasında, “Bugün içimiz buruk, çünkü Ankara’da sinemayla ilgilenen herhangi bir kişinin hayatında olan bir kişiydi sevgili İnci. Onu saygıyla anıyorum. 13-14 yaşlarındayken akşamları radyo dinler ve beğendiğim şarkıları not ederdim. Sonra oradan bir liste oluştururdum ve o listeyi pek çok kişi gibi kasetçiye götürür ve kaset doldurturduk. Ne mutlu bana, yıllar sonra müzik zevkimi şekillendiren o insanlarla meslektaş oldum. Aynı stüdyolarda ben de program yaptım. İyi ki radyo var, iyi ki radyocular var. Bu ödülü onlarla paylaşmak istiyorum. Radyolar susmasın, açık kalsın,” dedi.

Özyacı’dan sonra sahneye ödüllerini almak üzere kurgucu, yönetmen ve yapımcı Selda Taşkın ile oyuncu Berkay Ateş çıktı. Gecede ayrıca, bu yılki festival afişi yarışmasının kazananı Zeynep Bozkır, ödülünü ressam Habip Aydoğdu’dan aldı.

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