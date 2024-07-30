FİSA ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ BİLGİ NOTU
343 çocuk önlenebilir nedenlerle hayatını kaybetti
Türkiye’de 2024 yılının ilk altı ayında, en az 343 çocuk önlenebilir sebepler dolayısıyla yaşamını yitirdi.
FİSA Çocuk Hakları Merkezi’nin hazırladığı verilere göre, çocuk ölümlerinin büyük bir kısmı devletin ihmalleri ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu meydana geldi.
FİSA Çocuk Hakları Merkezi'nin Bilgi Notu'nun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Bilgi Notu'ndan öne çıkan veriler şöyle:
Devletin negatif yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu 34 çocuk hayatını kaybetti. Bu ölümler, kamu görevlilerinin doğrudan ve dolaylı ihmaline bağlı olarak gerçekleşti.
- Doğrudan Kamu Görevlilerinin Gerçekleştirdiği Yaşam Hakkı İhlalleri:
- Zırhlı araç veya kolluk görevlisi aracı tarafından ezilme, çarpma vb.: 1 çocuk
- Mayın ve çatışma atıklarının patlaması: 1 çocuk
- Kamu Görevlilerinin İhmali Sonucu Gerçekleşen Yaşam Hakkı İhlalleri:
- Bakım hizmeti alırken: 2 çocuk
- Eğitim hizmeti alırken: 7 çocuk
- Orman yangınları: 2 çocuk
- Sağlık hizmeti alırken: 13 çocuk
- Sınır geçişi sırasında: 7 çocuk
- Yerel yönetim hizmetleri alırken: 1 çocuk
Devletin ihmali sonucu gerçekleşen yaşam hakkı ihlalleri: 309 çocuk
Devletin pozitif yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda 309 çocuk yaşamını kaybetti. Bu ölümler çeşitli sebeplerle gerçekleşti:
- İntiharlar: 32 çocuk
- Bireysel Silahlanma: 8 çocuk
- Karşıt Gruplar Arasında Çıkan Çatışmalar: 1 çocuk
- Şüpheli Ölümler: 17 çocuk
- Şiddet:
- Çocuk cinayetleri: 6 çocuk
- Ev içi şiddet: 4 çocuk
- Toplumsal cinsiyet temelli şiddet: 9 çocuk
- Akran şiddeti: 4 çocuk
- İhmal:
- Ev içi fiziksel güvenlik/ev kazaları: 28 çocuk
- Kentsel ve kırsal açık alanda yaşanan olaylar: 44 çocuk
- Soba/doğalgaz zehirlenmeleri: 2 çocuk
- Trafik kazaları: 95 çocuk
- Yangınlar: 15 çocuk
- Diğer durumlar: 11 çocuk
- İş Cinayetleri: 33 çocuk
- Çocuk işçi ölümleri: 22 çocuk
- İş yeri kazaları: 11 çocuk
İş Cinayetleri: 33 Çocuk
2024 yılının ilk altı ayında en az 33 çocuk iş cinayetleri sebebiyle hayatını kaybetti. Ekonomik koşulların ağırlaşması nedeniyle uzun saatler ve kötü koşullarda çalıştırılan çocukların 11’i iş yerinde gerçekleşen olaylar, 22’si ise çalıştırıldıkları yerlerdeki ihmaller sonucu yaşamını yitirdi.
İş cinayetleri sonucu ölen çocukların en az 3’ü MESEM’lere devam ediyordu, 7’si mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyordu, 1’i ise motokurye olarak görev yapıyordu.
195 çocuk ihmal sonucu yaşamını kaybetti
*2024 yılının ilk altı ayında; en az 28 çocuk, ev içi fiziksel güvenlik/ev kazaları nedeniyle en az 44 çocuk, kentsel ve kırsal açık alanda yaşanan olaylarda en az 2 çocuk, soba/ doğalgaz zehirlenmeleri sonucu en az 95 çocuk, trafik kazalarında en az 15 çocuk, yangınlar sonucu en az 11 çocuk, diğer durumlar sebebiyle yaşamını kaybetti.
*Bireysel silahlanma sonucu en az 8 çocuk ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalarda en az 1 çocuk yaşamını kaybetti.
*İntiharlar sonucu en az 32 çocuk yaşamını kaybederken, şüpheli şekilde en az 17 çocuk yaşamını kaybetti.
“2024 çocuklar için zor bir yıl oldu”
Raporda şu bilgiye yer verildi:
Çocukların yaşamını kaybetmesi “doğal” değildir… “Doğal” olan çocuğun büyümesi, gelişmesidir…
Oysa Türkiye’de her yıl yüzlerde çocuk önlenebilir sebeplerden dolayı yaşamını kaybetmeye devam ediyor.
FİSA Çocuk Hakları Merkezi olarak çocukların maruz bırakıldığı yaşam hakkı ihlallerini görünür kılmak için yıllık raporlar hazırlıyoruz. Amacımız bu raporlar yoluyla çocukların nasıl yaşamını kaybettiğini, görünür kılmak, toplumun tüm kesimlerinin dikkatini buna çekmek ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere pek çok insan hakları sözleşmesinin tarafı olan Türkiye'nin yükümlülüklerini hatırlatmak ve çocuk haklarına ilişkin politikaların geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Bu bilgi notu aylık olarak izleme yaptığımız 2024 yılının ilk yarısında, Türkiye’deki çocukların maruz kaldığı ölümle sonuçlanan yaşam hakkı ihlallerini içeriyor. 2024 yılı da çocuklar için yine zor bir yıl olarak başladı.
Umarız ki bu bilgi notu yaşam kayıplarının tüm sorumlularının cezasız kalmamasına ve bir daha hiçbir çocuğun benzer şekilde ihlale maruz bırakılmamasına katkı sağlar. Yaşamını kaybeden tüm çocuklara sonsuz saygıyla…