343 çocuk önlenebilir nedenlerle hayatını kaybetti

Türkiye’de 2024 yılının ilk altı ayında, en az 343 çocuk önlenebilir sebepler dolayısıyla yaşamını yitirdi.

FİSA Çocuk Hakları Merkezi’nin hazırladığı verilere göre, çocuk ölümlerinin büyük bir kısmı devletin ihmalleri ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu meydana geldi.

FİSA Çocuk Hakları Merkezi'nin Bilgi Notu'nun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgi Notu'ndan öne çıkan veriler şöyle:

Devletin negatif yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu 34 çocuk hayatını kaybetti. Bu ölümler, kamu görevlilerinin doğrudan ve dolaylı ihmaline bağlı olarak gerçekleşti.

Doğrudan Kamu Görevlilerinin Gerçekleştirdiği Yaşam Hakkı İhlalleri:

Zırhlı araç veya kolluk görevlisi aracı tarafından ezilme, çarpma vb.: 1 çocuk



Mayın ve çatışma atıklarının patlaması: 1 çocuk

Kamu Görevlilerinin İhmali Sonucu Gerçekleşen Yaşam Hakkı İhlalleri:

Bakım hizmeti alırken: 2 çocuk



Eğitim hizmeti alırken: 7 çocuk



Orman yangınları: 2 çocuk



Sağlık hizmeti alırken: 13 çocuk



Sınır geçişi sırasında: 7 çocuk



Yerel yönetim hizmetleri alırken: 1 çocuk

Devletin ihmali sonucu gerçekleşen yaşam hakkı ihlalleri: 309 çocuk

Devletin pozitif yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda 309 çocuk yaşamını kaybetti. Bu ölümler çeşitli sebeplerle gerçekleşti:

İntiharlar: 32 çocuk

32 çocuk Bireysel Silahlanma: 8 çocuk

8 çocuk Karşıt Gruplar Arasında Çıkan Çatışmalar: 1 çocuk

1 çocuk Şüpheli Ölümler: 17 çocuk

17 çocuk Şiddet:

Çocuk cinayetleri: 6 çocuk



Ev içi şiddet: 4 çocuk



Toplumsal cinsiyet temelli şiddet: 9 çocuk



Akran şiddeti: 4 çocuk

İhmal:

Ev içi fiziksel güvenlik/ev kazaları: 28 çocuk



Kentsel ve kırsal açık alanda yaşanan olaylar: 44 çocuk



Soba/doğalgaz zehirlenmeleri: 2 çocuk



Trafik kazaları: 95 çocuk



Yangınlar: 15 çocuk



Diğer durumlar: 11 çocuk

İş Cinayetleri: 33 çocuk

33 çocuk Çocuk işçi ölümleri: 22 çocuk



İş yeri kazaları: 11 çocuk

İş Cinayetleri: 33 Çocuk 2024 yılının ilk altı ayında en az 33 çocuk iş cinayetleri sebebiyle hayatını kaybetti. Ekonomik koşulların ağırlaşması nedeniyle uzun saatler ve kötü koşullarda çalıştırılan çocukların 11’i iş yerinde gerçekleşen olaylar, 22’si ise çalıştırıldıkları yerlerdeki ihmaller sonucu yaşamını yitirdi. İş cinayetleri sonucu ölen çocukların en az 3’ü MESEM’lere devam ediyordu, 7’si mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyordu, 1’i ise motokurye olarak görev yapıyordu.

195 çocuk ihmal sonucu yaşamını kaybetti *2024 yılının ilk altı ayında; en az 28 çocuk, ev içi fiziksel güvenlik/ev kazaları nedeniyle en az 44 çocuk, kentsel ve kırsal açık alanda yaşanan olaylarda en az 2 çocuk, soba/ doğalgaz zehirlenmeleri sonucu en az 95 çocuk, trafik kazalarında en az 15 çocuk, yangınlar sonucu en az 11 çocuk, diğer durumlar sebebiyle yaşamını kaybetti. *Bireysel silahlanma sonucu en az 8 çocuk ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalarda en az 1 çocuk yaşamını kaybetti. *İntiharlar sonucu en az 32 çocuk yaşamını kaybederken, şüpheli şekilde en az 17 çocuk yaşamını kaybetti.