34 ülkeden 470 parlamenter Gazze için 'acil ateşkes' çağrısı yaptı

Alman Federal Meclisi üyesi Sevim Dağdelen ve ABD Milletvekili Ilhan Omar’ın çağrısıyla 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze’de yaşananlara tepki göstermek, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek ve bölgede bir an önce ateşkes sağlanması için ortak bildiri hazırlandı.

34 ülkeden 470 parlamenterin imza attığı açıklamada, “İsrail ve Filistin’de derhal çok taraflı bir ateşkes sağlanması, kalan tüm İsrailli ve uluslararası rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’ye insani yardım girişinin kolaylaştırılması çağrısında bulunmak üzere bir araya geliyoruz. Ayrıca, kendi hükümetlerimizi ve uluslararası toplumu uluslararası hukuka uymaya ve ağır insan hakları ihlalleri için hesap verebilirlik arayışına girmeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Ortak bildiriyi Türkiye'den 57'si Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 2'si Demokratik Bölgeler Partisi, 2'si de Emek Partisi'nden (EMEP) olmak üzere toplam 61 milletvekili imzaladı.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Antep Milletvekili Sevda Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ile ortak bildiriyi imzaladıklarını duyurdu.

Karaca, "Bu vesileyle AKP iktidarına yeniden hatırlatıyoruz: İsrail ile yapılan bütün ikili anlaşmalar iptal edilmelidir. Filistin halkının insanca yaşayacağı ekonomik ve sosyal koşullar için her türlü destek sağlanmalıdır. Ülkedeki ABD ve NATO üsleri derhal kapatılmalıdır” dedi.

Ortak bildiriyi Türkiye'den imzalayan miletvekillerinin listesi

Ceylan Akça Cupolo

İbrahim Akın

Beritan Güneş Altın

George Aslan

Salihe Aydeniz

Tuncer Bakırhan

Öznur Bartin

İskender Bayhan

Keskin Bayındır

Meral Daniş Beştaş

Sümeyye Boz

Ali Bozan

Heval Bozdağ

Pervin Buldan

Semra Çağlar Gökalp

Sevilay Çelenk Özen

Osman Cengiz Çandar

Cengiz Çiçek

Sinan Çiftyürek

Burcugül Çubuk

Nejla Demir

Mahmut Dindar

Ayşegül Doğan Dağlı

Onur Düşünmez

Serhat Eren

Ömer Faruk Hülakü

Celal Fırat

Ömer Faruk Gergerlioğlu

Tulay Hatimoğulları Oruç

Yilmaz Hun

Gülcan Kaçmaz Sayyiğit

Mehmet Kamaç

Sevda Karaca

Adalet Kaya

Gülistan Kılıç Koçyiğit

Çiğdem Kiliçgün Uçar

Perihan Koca

Keziban Konukcu Kok

Ayten Kordu

Dilan Kunt Ayan

Ömer Öcalan

Zeynep Oduncu

Hüseyin Olan

Sırrı Süreyya Önder

Çiçek Otlu

Berdan Öztürk

Vezir Coşkun Parlak

Özgül Saki

Sırrı Sakık

Mithat Sancar

Sabahat Erdoğan Sarıtaş

Hakkı Saruhan Oluç

Ferit Şenyaşar

Kamuran Tanhan

Sezai Temelli

Mehmet Rüştü Tiryaki

Halide Türkoğlu

Zülküf Uçar

Nevroz Uysal Aslan

Gülderen Varlı

Mehmet Zeki İrmez

(AD)