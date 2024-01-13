34 ülkeden 470 parlamenter Gazze için 'acil ateşkes' çağrısı yaptı
Alman Federal Meclisi üyesi Sevim Dağdelen ve ABD Milletvekili Ilhan Omar’ın çağrısıyla 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze’de yaşananlara tepki göstermek, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek ve bölgede bir an önce ateşkes sağlanması için ortak bildiri hazırlandı.
34 ülkeden 470 parlamenterin imza attığı açıklamada, “İsrail ve Filistin’de derhal çok taraflı bir ateşkes sağlanması, kalan tüm İsrailli ve uluslararası rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’ye insani yardım girişinin kolaylaştırılması çağrısında bulunmak üzere bir araya geliyoruz. Ayrıca, kendi hükümetlerimizi ve uluslararası toplumu uluslararası hukuka uymaya ve ağır insan hakları ihlalleri için hesap verebilirlik arayışına girmeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Ortak bildiriyi Türkiye'den 57'si Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 2'si Demokratik Bölgeler Partisi, 2'si de Emek Partisi'nden (EMEP) olmak üzere toplam 61 milletvekili imzaladı.
EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Antep Milletvekili Sevda Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ile ortak bildiriyi imzaladıklarını duyurdu.
Karaca, "Bu vesileyle AKP iktidarına yeniden hatırlatıyoruz: İsrail ile yapılan bütün ikili anlaşmalar iptal edilmelidir. Filistin halkının insanca yaşayacağı ekonomik ve sosyal koşullar için her türlü destek sağlanmalıdır. Ülkedeki ABD ve NATO üsleri derhal kapatılmalıdır” dedi.
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(AD)