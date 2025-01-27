34 ESP’linin tutuklanması: Önceden alınan kararlar okundu

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerine yönelik 21 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

Aralarında ESP Eş Genel Başkanı Hatice Deniz Aktaş, SKM Genel Sözcüsü Tanya Kara ve SGDF Eş Başkanı Berfin Polat'ın da bulunduğu 34 kişi "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 24 Ocak’ta tutuklandı.



Gözaltı ve tutuklamaları Mezopotamya Ajansı’na değerlendiren ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni "Çok önceden belirlemiş oldukları kararları arkadaşlarımıza okuyorlar,” dedi.

“Başından sonuna hukuksuzluk”

Çepni, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bunun başından sonuna bir hukuksuzluk olduğunu bilinmesi gerekir. Arkadaşlarımızın suçlandığı iddialar ise kumpastan öte demokrasi, özgürlük ve sosyalizm mücadelesinin doğrudan kendisidir. Arkadaşlarımız demokratik olarak yürüttükleri mücadelelerinden, katıldıkları kongrelerden yargılanıyorlar.

“Yürüttükleri siyasi faaliyet gayri meşru bir biçimde kriminalize edilmeye çalışıldı. Tüm emek ve demokrasi güçleri, sosyalist güçler yoldaşlarımızın mücadelesinin büyütülmesi için seferber olmalı, yan yana, omuz omuza olmalıdır.”

“Yargı eliyle saldırganlık”

Gözaltı ve tutuklamaların “düşman hukuku çerçevesinde” gerçekleştirildiğini ifade eden Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) avukatlarından Özlem Gümüştaş ise şöyle konuştu:

“ESP ve SGDF'ye dönük olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlatmış olduğu soruşturma hukukla ya da tersinde hukuksuzlukla açıklanacak bir soruşturma değildir. ESP'nin ve SGDF'nin kongreleri başta gelmek üzere bütün faaliyetlerinin kriminalize edildiği bir hukuki saldırganlık dosyasıyla karşı karşıyayız. İktidar çözümsüz kaldığı, devrimci-demokratik güçleri tasfiye etmekten başka hiçbir biçimde yol yürüyemeyeceği bu eşikte, yargı eliyle bu saldırganlığa bir kere daha başvuruyor.

“Türkiye halkları, devrimciler, sosyalistler, yurtseverler, Kürt halkımız bu saldırılara alışık. Biz de savunmanlar olarak bu saldırılara alışığız. En kısa sürede bu komployu, bu siyasi kırım davasını boşa çıkaracağımızı, tutuklanan müvekkillerimizi aramıza geri alacağımızı biliyoruz.” (TY)