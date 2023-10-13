34. Ankara Film Festivali Dünya Sineması programı açıklandı

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı’nın düzenlediği 34. Ankara Film Festivali, Dünya Sineması programını açıkladı.

Ustalardan bölümünde Almanya, Japonya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkeden artık kültleşen ve bu sene yeni filmleri ile festivallerde yer alan yönetmenlerin filmleri Ankara seyircisiyle buluşacak.

Anh Hung Tran’ın son filmi “Şeflerin Aşkı”, Ustalardan bölümünde yer alıyor. Film, 2023 Cannes Film Festivali’nde Anh Hung Tran’a En İyi Yönetmen ödülünü kazandırdı.

Ken Loach’un yeni filmi “Umudunu Kaybetme” ve Nanni Moretti’nin son filmi "Güzel Günler" bu bölümde gösterilecek filmler arasında.

Dünya Festivallerinden bölümünde İlker Çatak’ın son filmi “Öğretmenler Odası” gösterilecek. Film, Almanya'nın 2024 Akademi Ödülleri aday adayı olarak seçildi.

2023 Cannes Film Festivali’nde Golden Eye ödülünü kazanan belgesel film “Dört Kız Kardeş” de bu bölümde yer alıyor.

Ankara Film Festivali’nin uzun yıllardan beri destekçileri olan Vişegrad ülkeleri; Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya’dan bu sene de birbirinden dört film izleyiciyle buluşacak.

Avrupa Birliği'nin desteği ile 34. Ankara Film Festivali’nde Avrupa’nın önemli festivallerinde ödül almış ve Avrupalılığı konu alan filmler seyirciyle buluşacak.

Portekizli yönetmen Joao Canijo’nun iki yeni filmi “Kötü Yaşamak” ve “Yaşamak Kötü” festival seyircisiyle buluşuyor.

Vlad Petri’nin yönettiği belgesel “Devrimler Arası” da bu bölüm kapsamında izleyiciyle buluşacak. Film, ülkelerinde yaşadıkları politik devrimler yüzünden birbirinden kopan ve

mektuplar ile bağ kurmaya çalışan iki kadının hikayesini anlatıyor.

Bu sene Ankara Film Festivali’nde kamera, sinema ve sinema sevgisi konulu film ve belgeseller yer alıyor. Avrupa Birliği’nin katkılarıyla bu sene festivalde gençler için bir bölüm de yer alıyor. (AÖ)