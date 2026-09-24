33emîn Xelatên Rojnamegeriyê yên Mûsa Anter: Edîtora berê ya bianetê Tugçe Yilmazê xelata xwe wergirt

Xelatgirên 33emîn Xelatên Rojnamegeriyê yên Mûsa Anter û Şehîdên Çapemeniya Azad xelatên xwe wergirtin. Îsal Komeleya Rojnamegeran a Dicle Firatê (DFG) li dar xistibû.
Edîtor û nûçegîhana berê ya Tugçe Yilmazê bi nûçeya xwe ya bi navê “Dersdêra jin a trans Zoe hedef hat nîşandan û ji kar hate derxistin” hêjayî 33emîn Xelatên Rojnamegeriyê yên Mûsa Anter û Şehîdên Çapemeniyê hatibû dîtin. Yilmazê bi vê nûçeyê di Beşa Nûçeyên Tirkî de xelata sêyemîn bi dest xist. Nûçeya Yilmazê di 9ê Tîrmehê de di bîanetê de hatibû weşandin ku behsa binpêkirinên ku dersdêr Zoe Lila rûbirû maye dike.
Merasîma xelatan li Amedê li Navenda Kongreyê ya ÇandAmedê hat li dar xistin.
Di merasîmê de fotografên rojnamegerên ku jiyana xwe ji dest dane hatin nîşandan. Malbatên rojnamegerên hatine qetilkirin, nûnerên partiyên siyasî û rêxistinên civaka sivîl û gelek rojnameger tevlî merasîmê bûn.
Merasîm bi xulekek rêzgirtinê ku ji bo kedkarên Çapemeniya Azad ên jiyana xwe ji dest dane hat kirin, dest pê kir.
Piştî rêzgirtinê Hevseroka DFGê Kesîra Onal axivî û bal kişand li ser pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk û ev tişt gotin:
“Ev nêzîkî du sal in em di pêvajoyeke girîng a Aştî û Civaka Demokratîk de derbas dibin. Mixabin hêj jî zext û astengiyên li pêşiya çapemeniyê ji holê ranebûne. Divê dawî li polîtîkayên zextê yên li ser çapemeniyê bên û gavên qanûnî yên hewce divê bên avêtin.”
Piştre kurê Mûsa Anter, Dîcle Anter axivî û peyama ku ji bo bavê xwe Apê Mûsa nivîsandibû xwend. Anter kedkarên Çapemeniya Azad ku jiyana xwe ji dest dane bi bîr anî.
Paşê peyama ku Hevserokên Yekîtiya Ragihandina Azad (YRA) Evîn Îbrahîm û Îdrîs Henan şandibûn hat xwendin. Di peyamê de hat diyarkirin ku çapemeniya azad tevî hemû zextan jî li pey heqîqetê ye û wiha hat gotin:
“Em wek Yekitiya Ragihandina Azad hemû rojnamegerên ku peywira xwe bi wêrekî û pîşeyî bi cih tînin silav dikin. Her wiha beşdarvan û xelatgirên 33yemîn ê Xelatên Mûsa Anter û Şehîdên Çapemeniya Azad pîroz dikin. Ji bo wan jî serkeftinê dixwazin. Em teqez dikin ku wefadariya herî baş ji mîrata Apê Musa û şehîdên ragihandina azad re bi awayekî profesyonel û berpirsyar ji heqîqetê re tê pêkanîn.”
Piştî peyama ku hat xwendin, xwişka rojnameger Metîn Goktepe, Meryem Goktepe axivî û ev tişt anî ziman:
“Birayê min Metîn ji bo nûçeya cenazeyekî çêbike çûbû û bi îşkenceyê hat kuştin. Dixwestin di her qadê Mûsa Anter bêdeng bikin, lê wî nivîsandina xwe û daxwaza xwe ya aştiyê domand. Şagirtên wî, rojnameger îro xewna wî mezin dikin. Ez Mûsa Anter bi rêzdarî bi bîr tînim. Divê mirov qet dev ji nivîsandina rastiyê û daxwaza aştiyê bernede. Xeyala Mûsa Anter jî, xeyala birayê min Metîn jî û xeyala Gurbetellî jî ev bû.”
Xelat hatin dayîn
Piştî axaftin û peyaman merasîma xelatdayînê destpê kir. Di beşa Nûçeya Kurdî de nûçegihanên Ajansa Welat Nedîm Orûç û Heval Onkol xelata Mansiyonê wergirtin. Di beşa Nûçeya Tirkî de nûçegihanên Evrenselê Fîlîz Gazî û Ozlem Temena, nûçegihana Yenîyaşamê Reyhan Hacioglû û edîtora berê ya bîanetê Tûgçe Yilmaz, di beşa nûçeya dîtbarî de nûçegihanê Ajansa Mezopotamyayê Emrûllah Acar, di beşa Fotografan de rojnameger Ardil Batmaz, di beşa karîkatur de Mahmût Ûlûsan ê li Girtîgeha Ereglî ya Konyayê tê girtin. Birayê wî xelat wergirt. Xelata Azadiya Çapemeniyê ya Huseyin Aykol îsal cara ewil hat dayîn û Komeleya Yekîtî, Çand Alîkarî û Piştevaniyê ya bi Malbatên Xizmên Xwe li Dêrgûşa Şaristaniyê Windakirine re (MEBYA-DER) xelat wergirt.
Xelata azadiya çapemeniyê ya Huseyîn Aykol
Xelata Azadiya Çapemeniyê ya Huseyin Aykol ku îsal dê cara ewil bê dayîn, ji Komeleya Yekîtî, Çand Alîkarî û Piştevaniyê ya bi Malbatên Xizmên Xwe li Dêrguşa Şaristaniyê Windakirine re (MEBYA-DER) hate dayîn. MEBYA-DER bi armanca piştevaniya bi xizmên kesên ku di dema têkoşîna demokrasiyê û azadiyê de di demên cuda de jiyana xwe ji dest dane re xebatên xwe dimeşîne.
Merasîma xelatdayinê bi kişandina wêneyan bi dawî bû.
(HA/AY)