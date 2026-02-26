33 ramangêrên cîhanê ji bo ‘Mafê Hêviyê’ bang kirin

Li seranserê cîhanê 33 ramangêran ji bo cîbicîkirina “Mafê hêviyê” yê Rêberê PKKê Abdullah Ocalan, bang kir.
Deklarasyona “Ji bo Abdullah Ocalan Mafê Hêviyê yê Navneteweyî” ji Şandeya Îmraliyê, Komîserê Mafên Mirovan a Konseya Ewropayê Michael O’Flaherty, Cîgira Serokê Komîsyona Ewropayê Kaja Kallas, Raportorê Daîmî yê Tirkiyeyê yê Parlamentoya Ewropayê Nacho Sánchez Amor, ji Komîsera Berfirehbûnê ya Komîsyona Ewropayê Marta Kos û Cîgirê Serokê Delegasyona Tirkiyeyê ya Yekitiya Ewropayê Gabriel Munuera-Viñals re hate şandin.
Di deklarasyonê de hate gotin ku bi ser Banga Aştî û Civaka Demokratîk a 27ê Sibatê ya Abdullah Ocalan re salek derbas bû û wiha hate gotin:
“Ocalan; pêşniyara azadbûneke neteweyî ya aştiyane û demokratîk a hêza xwe ji yekitiya dîrokî ya gelên Tirk, Kurd, Ereb û Farisan digire dike. Banga Ocalan ku tundiyê bi awayekî teqez red dike, sînoran derbas dike û li hemû dinyayê olan dide.
Pevçûnên li Sûriyeyê bi banga Ocalan bi dawî bûn û pêvajoya entegrasyonê dest pê kir. Lîderê Partiya Neteweperest a li Tirkiyeyê Devlet Bahçelî, bi dengekî bilind behsa Mafê Hêviyê kir. Êdî dema cîbicîkirina Mafê Hêviyê hatiye. Divê Ocalan bikare di şertên azad de bixebite û gelê Kurd bikare dengê lîderê xwe bigihîse. Bang li hemû hêzên demokratîk, sekûler û pêşverû yên li cîhanê dikin ku guh bidin Ocalan.”
Kesên navê wan di bin deklerasyona hatiye parvekirin de hene wiha ne:
* Edgar Morin – Civaknas, Fîlozof – Fransa
* Alain Badiou – Fîlofozof, Matematîkzan – Fransa
*Giorgio Agamben – Fîlozof, Ramangerê siyasî – Îtalya
* Gayatri Chakrrvorty Spivak – Fîlozof, Wêjevan – Hindistan
* Angela Davis – Nivîskar, Akademîsyen – Amerîka
* Nancy Fraser – Fîlozof – Amerîka
* Jacques Ranciêre – Fîlozof, Ramangerê siyasî – Fransa
* Slavoj Zîzek – Fîlozof, Teorîsyenê Psîkanalîtîkê – Yugoslovya
* Gretchen Dutschke – Klotz – Nivîskar – Amerîka
* Elisabeth Roudinesco – Dîroknas – Fransa
* Martin Jay – Dîroknas – Amerîka
* Frei Betto – Nivîskar, Teolog – Brezîlya
* Boran Therborn – Civaknas – Swêd
* Françoise Verges – Dîroknas – Fransa
* Michael Hardt – Fîlozof, Teorîsyenê siyasetê – Amerîka
* Leonardo Boff – Teolog, Nivîskar û Aktivîstê hawirdorê – Brezîlya
* Enzo Traverso – Dîroknas – Îtalya
* Jody Williams – Aktivîstê Mafên Mirovan – Amerîka
* Victor Wallis – Zanyarê Siyasetê, Akademîsyen, Nivîskar û Aktivîst – Amerîka
* Donatella Della Porta – Zanyara Siyasetê, Civaknas – Îtalya
* hauke Brunkhorst – Civaknasê Siyaseta, Akademîsyen – Almanya
* Catherine Malabou – Fîlozof – Fransa
* Yann Mouller-Boutang – Aborînas, Nivîskar, Rojnameger – Fransa
* Rebecca Goldstein – Fîlozof û Nivîskar – Amerîka
* Alex Callinicos – Teorîsyenê Siyasetê, Akademîsyen – Ingilistan
* Franco ‘Bifo’ Berardi – Fîlozof, Ramangerê Siyasî – Îtalya
* Michael Lowy – Civaknas – Brezîlya
* Craig Calhoun – Civaknas – Amerîka
* Hans Jorg Sandkuhler – Fîlozof – Almanya
* Maurice Godelier – Antropolog – Fransa
* Axel Honneth – Fîlozof – Almanya
* Alenga Zupancic – Fîlozof, Teorîsyena Psîkanalîtîkê – Slovenya
* Clodovis Boff – Keşeyê Katolîk, Teolog – Brezîlya.”
(Mİ/AY)