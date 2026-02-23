33. İstanbul Caz Festivali programı açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 33. İstanbul Caz Festivali, 30 Haziran-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.
Festival, 14 gün boyunca 30’a yakın konserde yaklaşık 200 sanatçıyı İstanbul’un 10’dan fazla mekânında ağırlayacak.
Programda bu yıl Marcus Miller, Robert Plant, Thee Sacred Souls, Arooj Aftab, Mari Froes, Joe Lovano, Antonio Faraò, Veronica Swift, Ayhan Sicimoğlu, Senem Diyici ve Selen Beytekin gibi isimler yer alıyor.
Festival, ilk üç gününde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda üç büyük konserle başlayacak.
30 Haziran’da Marcus Miller, ustası Miles Davis’in 100. doğum yılı anısına hazırladığı “WE WANT MILES!” projesiyle sahnede olacak.
1 Temmuz’da soul müziğin yükselen grubu Thee Sacred Souls ilk Türkiye konserini verecek. 2 Temmuz’da ise Led Zeppelin’in solisti Robert Plant, yeni projesi Saving Grace ve Suzi Dian ile festival sahnesine çıkacak.
Özel projeler
Festivalin devamında Grammy ödüllü Arooj Aftab, modern Brezilya müziğinin temsilcilerinden Mari Froes, Joe Lovano ve Antonio Faraò Trio, Veronica Swift, Ayhan Sicimoğlu & Harikalar Bandosu ile Selen Beytekin özel projeleriyle dinleyiciyle buluşacak.
Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise uzun yıllardır Fransa’da kariyerini sürdüren Senem Diyici’ye sunulacak.
Festivalin klasikleşen etkinlikleri arasında yer alan +1’li Gece Gezmesi Kadıköy’de Moda Sahnesi ve Komünite’de gerçekleşecek. Parklarda Caz etkinlikleri ise Ataşehir ve Kadıköy’de ücretsiz konserlerle her yaştan dinleyiciyi bir araya getirecek.
Genç müzisyenlere alan açan Genç Caz+ programı bu yıl da devam edecek. Program kapsamında seçilen topluluklar festival kapsamında sahne alma ve dijital albümde yer alma imkânı bulacak.
Festival biletleri 6 Mart Cuma günü genel satışa açılacak. Lale Kart üyeleri için ön satış tarihleri 3-5 Mart arasında gerçekleşecek. Öğrenciler için sınırlı sayıda Eczacıbaşı Genç Bilet 50 TL’den satışa sunulacak.
Festivalle ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir. (TY)