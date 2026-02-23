33. İstanbul Caz Festivali programı açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 33. İstanbul Caz Festivali, 30 Haziran-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.

Festival, 14 gün boyunca 30’a yakın konserde yaklaşık 200 sanatçıyı İstanbul’un 10’dan fazla mekânında ağırlayacak.

Programda bu yıl Marcus Miller, Robert Plant, Thee Sacred Souls, Arooj Aftab, Mari Froes, Joe Lovano, Antonio Faraò, Veronica Swift, Ayhan Sicimoğlu, Senem Diyici ve Selen Beytekin gibi isimler yer alıyor.

Festival, ilk üç gününde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda üç büyük konserle başlayacak.

30 Haziran’da Marcus Miller, ustası Miles Davis’in 100. doğum yılı anısına hazırladığı “WE WANT MILES!” projesiyle sahnede olacak.

1 Temmuz’da soul müziğin yükselen grubu Thee Sacred Souls ilk Türkiye konserini verecek. 2 Temmuz’da ise Led Zeppelin’in solisti Robert Plant, yeni projesi Saving Grace ve Suzi Dian ile festival sahnesine çıkacak.