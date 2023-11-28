33 Filistinli ve 11 İsrailli serbest

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında İsrail hapishanelerinden Filistinli 30'u kadın, 3'ü çocuk 33 tutuklu serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanlardan işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayanlar, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait otobüsle İsrail Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrılarak Ramallah'a gitti.

İsrail askerleri, Filistinli tutukluları karşılamak üzere Beytunya beldesinde toplananlara göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahale etti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

Doğu Kudüs'te yaşayan çocuk tutuklular da İsrail polisi tarafından ailelerine teslim edildi. Bazı Filistinli tutukluların evlerini basan İsrail polisi, ailelere "herhangi bir kutlama yapılmaması ve evlerde toplanılmaması" uyarısı yaptı.

Hamas da varılan mutabakat kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki 11 İsrailli rehineyi Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti.

Bugün serbest bırakılacak olanlar belirlendi

İsrail, bugün Gazze'den serbest bırakılması beklenen İsrailli rehinelerin isim listesini aldığını duyurdu.

İsrail'in Maarif ve Haaretz gazetelerinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, rehine takası mutabakatı çerçevesinde Gazze'den bugün salıverilmesi planlanan İsraillilerin isim listesini aldıklarını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, serbest bırakılması planlanan İsrailli esirlerin ailelerine de bilgi verildiği kaydedildi.

Haaretz'in haberinde İsrail'e ulaşan listedeki bugün serbest bırakılacak İsraillilerin 10 kişiden oluştuğu belirtildi.

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında Gazze Şeridi'nden 50 İsrailli kadın ve çocuk rehine, İsrail hapishanelerinden de 150 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest kalmış oldu. Katar'ın yürüttüğü arabuluculuk çalışmaları sonucu abluka altındaki Gazze Şeridi'nden salıverilecek her 10 İsrailli karşılığında 30 Filistinlinin serbest bırakılması ve çatışmalara verilecek "insani aranın" 24 saat uzatılması konusunda Hamas ile İsrail uzlaşı sağlamıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)