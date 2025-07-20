“33 Düş Yolcusu” karanfillerle anıldı

Kuzey ve Doğu Suriye’nin Kobanê kentindeki çocuklara oyuncak götürmek amacıyla Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) öncülüğünde bir araya gelen gençlere yönelik düzenlenen bombalı saldırının üzerinden 10 yıl geçti. 20 Temmuz 2015’te Riha’nın (Urfa) Pirsûs (Suruç) ilçesindeki Amara Kültür Merkezi önünde yapılan basın açıklaması sırasında IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırıda 33 kişi hayatını kaybetmiş, 100’den fazla kişi yaralandı.

Suruç Katliamı’nın 10. yıl dönümünde birçok kentte anma törenleri düzenlendi. Etkinliklerde adalet talebi yinelendi, yaşamını yitiren gençlerin düşlerinin sürdürüleceği vurgulandı.

📍İstanbul/Karacaahmet Mezarlığı



Suruç katliamında ölümsüzleşen Ece Dinç'in Karacaahmet Mezarlığı'ndaki mezarı başında konuşan Dinç'in öğretmeni ve DEM Parti milletvekili Özgül Saki, "Düşlerinizi hakikat kılmak için mücadeleye dünden daha fazla atılacağız" ifadelerini kullandı.… pic.twitter.com/y98wjxgEFy — Etkin Haber Ajansı (@etkinhbrajansi) July 20, 2025

Hatay

Saldırıda hayatını kaybeden Okan Pirinç, Antakya’daki mezarı başında anıldı. Anmaya Pirinç’in ailesinin yanı sıra, 2015’te Rojava’da yaşamını yitiren Halil Aksakal’ın ailesi, Suruç Aileleri İnisiyatifi ve çeşitli siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

M!nın habreine göre, Osman Kara, "Suruç için adalet herkes için adalet" diyerek adalet mücadelesinin büyütülmesi çağrısı yaptı ve "33’lerin düşlerini yaşatma sözümüzü tutuyoruz" dedi.

Urfa

Kasım Deprem ve Osman Çiçek, Suruç’taki mezarları başında anıldı. "Suruç şehitleri ölümsüzdür" sloganları atıldı. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) adına konuşan Yasin Aktaş adalet mücadelesine vurgu yaptı.

Osman Çiçek’in ağabeyi Muhittin Çiçek, kardeşinin mücadelesinin evrensel bir direnişin parçası olduğunu söyledi. Katılımcılar, mezarlara karanfil bıraktı.

Şırnak

Uğur Özkan (Hogir), Cizîr’deki Asri Mezarlığı’nda anıldı. Ailesi, MEBYA-DER, Barış Anneleri Meclisi ve DEM Parti temsilcileri katıldı. Mezarına sarı, kırmızı, yeşil flama bağlandı.

DEM Parti Cizîr Eşbaşkanı Yılmaz Sanrı, “Hiçbir düş yarım kalmayacak” dedi. Özkan’ın babası Mehmet Özkan, "O artık sadece benim oğlum değil" diyerek mücadeleye sahip çıkıldığını söyledi. Ablası Hatice Özkan ise yeni doğan yeğenlerine Hogir ismini verdiklerini belirterek “Her geçen gün çoğalıyoruz” dedi.

Etkinlik, DEM Parti ilçe binasındaki sinevizyon gösterimiyle sona erdi.

Diyarbakır

Veysel Özdemir ve Nazlı Akyürek, Diyarbakır’daki mezarları başında anıldı. Suruç Aileleri İnisiyatifi ve çeşitli siyasi parti temsilcilerinin katıldığı anmada, Özdemir’in doğum günü dolayısıyla pasta kesildi ve çocuklara dağıtıldı.

SGDF’den Muhammed Altınkaya, “Gezi’nin çocukları Rojava’nın çocuklarıyla bir köprü kurmak istiyordu” diyerek 10 yıllık adalet mücadelesine dikkat çekti.

DEM Partili Berdan Öztürk de gençlerin hayalinin halkların birlikte yaşadığı demokratik bir Ortadoğu olduğunu söyledi.

Dersim

Çağdaş Aydın, Dersim ilçesine bağlı Güney Konak köyündeki mezarı başında anıldı. Ailesi ve ESP MYK üyesi Orhan Çelebi’nin katıldığı törende Aydın’ın mezarına karanfiller bırakıldı.

Yüksekova

Süleyman Aksu, Yüksekova'daki mezarı başında anıldı. Mezarına oyuncaklar ve fotoğraflar bırakıldı. DEM Parti İlçe Eşbaşkanı Ercan Sevmez, “Onların hayalleri yaşatılacak” dedi.

Eğitim Sen Şube Başkanı Şükran Sönmez Güldal, Aksu’nun sadece oyuncak değil, çocuklar için bir gelecek taşımak istediğini belirtti. “Suruç’ta patlayan bombalar hepimizin umudunu hedef aldı. Katiller hesap verene kadar adalet demekten vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“33 DÜŞ YOLCUSU” ANILIYOR Murat Budak, Vatan’ı anlattı: Oğlum değil, yoldaşım

SURUÇ KATLİAMI’NIN 5. YILI “33 Düş Yolcusu” anılıyor: Öğretmen Süleyman Aksu

Suruç’ta yaşamını kaybeden 33 "Düş Yolcusu"

(EMK)