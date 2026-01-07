326 yurttaştan Meclis'e 'Suriye' çağrısı: "Barış derken yeni savaşlar istemiyoruz"

Barış İçin Toplumsal Girişim’in çağrısıyla aralarında akademisyen, yazar ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin de bulunduğu 326 Türkiye yurttaşı, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ne ilişkin askeri müdahale tartışmalarına karşı ortak çağrı yaptı.

"Yeni savaşlar istemiyoruz" diyen 326 barış savunucusu, toplumsal barış ve diyalog çağrısı içeren bir dilekçe hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’a sundu.

DEM Parti'den Bahçeli'ye SDG tepkisi: Tehdit dili bu süreci ilerletmez

Süreç komisyonun "ortak rapor" toplantısı öncesi sunulan olası bir askeri müdahalenin Türkiye’de yaşayan Kürtler açısından "dış bir coğrafyada yürütülen sıradan bir operasyon" olarak görülemeyeceği vurgulandı. Metinde, Suriye Kürtlerinin tarihsel olarak Anadolu Kürtlerinin bir uzantısı olduğu belirtilerek, Türkiye-Suriye sınırının halklar tarafından değil devletler tarafından çizildiğine dikkat çekildi.

Nusaybin ile Kamışlı, Suruç ile Kobani, Mardin ile Haseke arasında güçlü akrabalık, kültürel ve toplumsal bağların bulunduğu ifade edilen dilekçede, Suriye’nin kuzeyinde yaşayan Kürtlerin önemli bir bölümünün geçmişte Türkiye’den zorunlu göçlerle sınırın öte yakasına geçen ailelerin çocukları ve torunları olduğu hatırlatıldı.

"Diyalog ve diplomasi öne çıkmalı"

Yurttaşlar, Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik olası bir askerî müdahalenin, Türkiye’nin iç barışını ve toplumsal huzurunu zedeleyecek yeni kırılganlıklar yaratabileceği uyarısında bulundu. Metinde, böyle bir müdahalenin geniş bir kesim tarafından "akraba bir halka yönelmiş bir eylem" olarak algılanacağına işaret edildi.

"Bu algının yaratacağı toplumsal kırılganlığın ve duygusal yarılmanın, Türkiye’nin iç barışına ve toplumsal huzuruna zarar vereceği açıktır" denilen dilekçede, ayrıca şunlar belirtildi:

"Bu dilekçeyi herhangi bir siyasî yapının, örgütün ya da dış aktörün adına değil; bu ülkenin yurttaşları olarak kaleme alıyoruz. Talebimiz nettir: Devletin, tarihsel ve toplumsal bağları dikkate alan, akrabalık gerçeğini yok saymayan, yeni yarılmalar üretmeyecek bir yol tercih etmesi. Silahların ve askeri yöntemlerin değil; diyaloğun, diplomasinin ve toplumsal hassasiyetleri gözeten aklın öne çıkmasını istiyoruz."

"İnsani gerçeklikler gözetilmeli"

"Barışçıl çözümde ısrar etmenin ve çoğulculuğu esas alan demokratik bir yönetimin, Suriye'de katliama uğrayan Aleviler ve diğer halk ve inançların güvenliği ve eşit yaşam hakları için de hayati olduğunu biliyoruz. Esasen herkesin atıf yaptığı 10 Mart anlaşması da bu çoğulculuğu öngörmektedir. Gereğinin bu tarihsel ve insani gerçeklikler gözetilerek değerlendirilmesini saygıyla talep ederiz."

