32 yıllık mahpus, ‘biji berxwedana zindanan*’ sloganıyla karşılandı
Yusufoğlu, Şırnak, Tokat, Adana, Mardin, Diyarbakır, Patnos ve son olarak Elazığ Karakoçan cezaevlerinde kaldı. Yusufoğlu’na, 17 yıl önce Ülseratif Kolit hastalığı teşhisi konulmuştu.
*Yaşasın hapishane direnişi
Mardin'de 199'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve “devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak” iddiasıyla müebbet hapis cezası verilen ağır hasta hasta mahpus Rıdvan Yusufoğlu Elazığ Karakoçan T Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.
Yusufoğlu Silopi ilçesinde yüzlerce kişinin katılımıyla “Biji berxwedana zindanan” sloganı ve zılgıtlarla karşılandı. Toplanan kitle Yusufoğlu’nun etrafında halay çekti. Özgürlük sembolü olan güvercinler uçuruldu.
Yusufoğlu, Şırnak, Tokat, Adana, Mardin, Diyarbakır, Patnos ve son olarak Elazığ Karakoçan cezaevlerinde kaldı. Yusufoğlu’na, 17 yıl önce Ülseratif Kolit hastalığı teşhisi konulmuştu.
30 yıllık hasta mahpus Kalkan tahliye oldu
17 Kasım 2023
(EMK)