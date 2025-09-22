ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 22 Eylül 2025 12:20
 ~ Son Güncelleme: 22 Eylül 2025 12:20
2 dk Okuma

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bugün başlıyor

Tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı festivalde 11 ülkeden 122 film sinemaseverlerle buluşacak.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Young Mothers" filminden bir kare.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Esas 01 Burda ve GAİN ana sponsorluğunda gerçekleşecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bugün başlıyor.

Tüm gösterimlerin ve etkinliklerin ücretsiz olacağı festivalde, 11 ülkeden, 97 yönetmenin toplam 122 filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Festialin açılış töreni bu akşam saat 20.00’da Merkez Park’ta başlayacak.

Jülide Ateş’in sunacağı gecede, Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini bulacak. Gecede Ceylan Ertem de bir konser verecek.

Festivalin Onur Ödülleri bu yıl; toplumsal filmlerdeki kadın karakterleri ile hafızalara kazınan Meral Orhonsay ile beyazperdeden televizyona uzanan kariyerinde oyunculuğu ve politik duruşuyla tanınan Mehmet Aslantuğ’a verilecek.

Orhan Kemal Emek Ödülleri ise yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, oyuncu Mahmut Cevher ve yönetmen Yaşar Seriner’e verilecek.

Jüri başkanı Ümit Ünal

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda jüri başkanlığını, “9”, “Ara”, “Nar”, “Sofra Sırları”, “Aşk, Büyü, vs.”, “Evcilik” filmlerinin yönetmeni, yazar Ümit Ünal yapacak.

Oyuncu Belçim Bilgin, oyuncu, yazar Berkay Ateş, görüntü yönetmeni, yapımcı Deniz Eyüboğlu, müzisyen Ekin Fil, yönetmen, yazar, karikatürist, senarist Gani Müjde ile sinema yazarı, akademisyen Janet Barış, yılın en iyi filmini birlikte seçecekler.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın yan jürilerinden Film-Yön Jürisi’nde Çiğdem Vitrinel, Selcen Ergun ve Tankut Kılınç, Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü’nü belirleyecek.

Türkiye Sinema Yazarları Derneği’nden Aslı Ildır, Gökşen Aydemir ve Okan Arpaç’tan oluşan SİYAD Jürisi de SİYAD En İyi Film’i seçecek.

Festivalle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. (TY)

