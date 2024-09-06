32 STK ve 715 kişiden Tayfun Kahraman çağrısı: Sorumlular yargılansın

Gezi davasından tutuklanan Tayfun Kahraman’ın sağlık kontrolüne götürülürken kelepçeli halde bekletilmesine tepki gösteren 32 sivil toplum örgütü (STK) ve 715 kişi, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Meriç Demir Kahraman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 29 Ağustos’ta Gezi davası mahpusu Tayfun Kahraman, MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne giderken kötü muameleye maruz kaldı. Meriç Demir Kahraman, 6,5 saat Kahraman'a eşlik eden kolluk güçlerinin, Kahraman'ın kelepçesini bileklerindeki kan akışını durduracak ve fiziki zarar verecek şekilde sıktığını, Tayfun Kahraman zarar gördüğünü söylediğinde kelepçenin daha çok sıkıldığını ve bu sebeple eşinin bileklerinde yaralar oluştuğunu açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

Milyonlarca kişinin katıldığı gezi direnişi gerekçe gösterilerek hukuksuz biçimde hapiste tutulan Tayfun Kahraman’ın bu yetmiyormuş gibi ceza infazıyla ilgili yasa ve yönetmelikler çiğnenerek altı saat boyunca kan dolaşımı engellenecek şekilde kelepçeli tutulması uygulanmakta olan özel infaz rejimine çarpıcı bir örnek oluşturdu.

Son olarak şair İlhan Sami Çomak konusunda olduğu gibi paralel bir mahkeme gibi çalışan yasal dayanağı bulunmayan izleme kurulları tarafından keyfi biçimde tahliyeler erteleniyor, tutuklu ve hükümlülerin anayasa ve yasa güvencesindeki sağlık haklarını kullanmaları engelleniyor, yine yasa güvencesinde olan onurlarını ve beden bütünlüklerini koruma hakları sistemli bir biçimde çiğneniyor.

İmzası bulunan sivil kuruluşlar ve bireyler olarak; Tayfun Kahraman’ın uğradığı hak ihlali ile ilgili soruşturma başlatılmasını, yasaları çiğneyerek ceza infazını sistemli bir zulüm mekanizmasına dönüştüren sorumluların yargılanmasını, izleme kurullarının iptal edilmesi için yargıyı göreve, demokratik kamuoyunu bu insanlık dışı uygulamalara karşı sesini yükseltmeye çağırıyoruz.