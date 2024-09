32 STK ve 715 kişiden Tayfun Kahraman çağrısı: Sorumlular yargılansın

Gezi davasından tutuklanan Tayfun Kahraman’ın sağlık kontrolüne götürülürken kelepçeli halde bekletilmesine tepki gösteren 32 sivil toplum örgütü (STK) ve 715 kişi, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Meriç Demir Kahraman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 29 Ağustos’ta Gezi davası mahpusu Tayfun Kahraman, MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne giderken kötü muameleye maruz kaldı. Meriç Demir Kahraman, 6,5 saat Kahraman'a eşlik eden kolluk güçlerinin, Kahraman'ın kelepçesini bileklerindeki kan akışını durduracak ve fiziki zarar verecek şekilde sıktığını, Tayfun Kahraman zarar gördüğünü söylediğinde kelepçenin daha çok sıkıldığını ve bu sebeple eşinin bileklerinde yaralar oluştuğunu açıkladı.

