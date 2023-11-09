32 kentte uyuşturucu operasyonu: 210 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında 210 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

“Modern İpek Yolu: Eroinden kokaine”

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara merkezli 32 ilde “suç işlemek amacıyla örgüt kuran ve yöneten, konum bilgisine göre uyuşturucu bırakıp banka hesaplarına para yatırılması suretiyle uyuşturucu ticareti yapan, suçtan kaynaklı mal varlığını aklayan, çıkar amaçlı suç örgütüne” yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği bilgisini verdi.

353 adrese baskın

Operasyonlarda örgüt lideri olmakla suçlanan Jamukhan Ulus'un da yakalandığını söyleyen Yerlikaya, ayrıca şu bilgileri paylaştı:

“Operasyona 42 özel harekat unsuru, 2 helikopter, 1 İHA, 29 narkotik dedektör köpeği ile 680 ekip ve 2 bin 294 personelimiz katıldı. 353 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Ankara'da 135, diğer 31 ilimizde 75 olmak üzere toplam 210 şüpheli gözaltına alındı.

MASAK Başkanlığıyla koordineli yürütülen çalışmada lider ve yönetici kadrosunun taşınır/taşınmaz hak ve alacakları ile mali kurumlardaki tüm hesaplarına el konuldu.

İlk belirlemelere göre operasyonda 33,5 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde, 6 bin 659 uyuşturucu hap maddesi, 3 tabanca, 79 bin 238 dolar, 36 bin 500 avro, 249 bin 701 lira ele geçirildi.”

Konya’da bir araçta 20 kilo eroin bulundu

Konya'da polis ekiplerinin uygulama noktasından kaçtıktan sonra yakaladığı iddia edilen sürücünün aracında 20 kilogram eroin bulundu.

Araçtaki A.T. ve H.K. gözaltına alındı.

Diyarbakır’da 135 kilo esrar

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 135 kilogram esrar ile 47 bin 800 kök Hint keneviri ele geçirildi.

TIKLAYIN - Mahpusların üçte biri uyuşturucu suçlarından cezaevinde

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre uyuşturucu suçlarından tutuklu veya hükümlü olanların sayısı son 7 yılda 36 binden 128 bine yükseldi. Adalet Bakanlığı verilerine göre toplam mahpus sayısı 341 bin 497. Yani, mahpusların yaklaşık üçte biri, uyuşturucu suçlarından cezaevinde.

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(AS)