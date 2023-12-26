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Yayın Tarihi: 26 Aralık 2023 09:59
 ~ Son Güncelleme: 26 Aralık 2023 11:56
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32 kentte ev baskınları: En az 208 gözaltı

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 32 kentte yapılan ev baskınlarında aralarında DEM Parti yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
32 kentte ev baskınları: En az 208 gözaltı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Antep, Bursa ve İzmir başta olmak üzere 32 kentte yapılan ev baskınlarında aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de bulunduğu 208 kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, İstanbul, Ankara ve Antep’deki gözaltıların gerekçesi “terör örgütü propagandası” iken İzmir’deki gözaltıların gerekçesi henüz öğrenilemedi.

AN-YAKAYDER eş başkanları

İzmir’deki polis baskınlarında, Anadolu Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AN-YAKAYDER) Eş Başkanları Rahime Turan ve Mikail Atan ile dernek yöneticisi Zarife Sungur ve bir kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından Çankaya’da bulunan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.  

Yerlikaya’dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından gözaltılarla ilgili şöyle dedi:

"32 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Kahramanlar-36’ operasyonlarında 208 şüpheli yakalandı.

"Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." (TY)

gözaltılar AN-YAKAYDER Anadolu Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
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