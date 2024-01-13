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Yayın Tarihi: 13 Ocak 2024 11:00
 ~ Son Güncelleme: 13 Ocak 2024 18:16
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32 kentte ev baskınları: 113 kişi gözaltına alındı

Zap’ta 9 askerin hayatını kaybettiği PKK saldırısının ardından 32 kentte “örgüt faaliyetleri ve finans kaynaklarının engellenmesi” iddiasıyla ev baskınları düzenlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
32 kentte ev baskınları: 113 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde "Kahramanlar-41" adıyla düzenlenen operasyonlar kapsamında 113 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yapılan operasyonlar, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarındaki TSK üs bölgesine yönelik PKK saldırısında 9 askerin hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleşti.

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“Örgüt faaliyetleri ve finans kaynaklarının engellenmesi” iddiasıyla ev baskınlarının yapıldığı 32 il şöyle:

Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Maraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van.

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(VC)

gözaltı operasyonu PKK Jandarma Genel Komutanlığı Ali Yerlikaya
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