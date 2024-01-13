32 kentte ev baskınları: 113 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde "Kahramanlar-41" adıyla düzenlenen operasyonlar kapsamında 113 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yapılan operasyonlar, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarındaki TSK üs bölgesine yönelik PKK saldırısında 9 askerin hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleşti.
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“Örgüt faaliyetleri ve finans kaynaklarının engellenmesi” iddiasıyla ev baskınlarının yapıldığı 32 il şöyle:
Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Maraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van.
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(VC)