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Yayın Tarihi: 20 Aralık 2023 08:46
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2023 08:46
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32 ilde oy kullanma saatleri değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 32 ilde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
32 ilde oy kullanma saatleri değişti

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, “oy verme süresinin başlayış ve bitiş saatleri, sürenin korunması kaydıyla, mevsim ve bölge özellikleriyle ulaşım durumlarına göre, bütün yurtta veya gerekli görülen seçim çevrelerinde, seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilebilir” hükmü hatırlatıldı.

Bu hüküm çerçevesinde, YSK Başkanlığınca 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi.

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, şu illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi:

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Urfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.

Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi. (AS)

Seçim 2024
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