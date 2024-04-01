"31 Mart'ta kutuplaşma yüksekti, koşullar yerel demokrasi için ancak kısmen elverişliydi"

Avrupa Konseyi gözlem misyonu 31 Mart seçimlerine ilişkin izlenimlerini açıkladı. Misyon Pazar günü yapılan yerel seçimlerin rekabetçi niteliğine yurttaşlarına pek çok seçenek sunmakla birlikte seçimlerin ifade özgürlüğü doğrultusunda yapılacak daha pek çok şeyin bulunduğu "sert bir kutuplaşma ortamında" gerçekleştiğini açıkladı.

Avrupa Konseyi'nin 31 Mart yerel seçimleri için görevlendirdiği gözlem misyonunun başkanı David Eray Ankara'da bir basın toplantısı düzenledi.

Eray, "Seçim günü genel olarak sakin geçti ve profesyonel bir şekilde organize edildi, yüksek katılım oranı vatandaşların demokratik süreçlere olan güçlü bağlılığını gösterdi" dedi.

"Yerel demokrasi için ancak kısmen elverişli"

Gözlem Heyeti başkan yardımcısı Vladimir Prebilic ise "Seçimlerin rekabetçi yapısını, seçmenlerin birçok seçenek arasından seçim yapabilmesini memnuniyetle karşıladıklarını" belirtmekle birlikte "2024 yerel seçimlerinin sert bir şekilde kutuplaşmış bir ortamda gerçekleştiğini ve yerel demokrasiye ancak kısmen elverişli olduğunu not edebiliriz" dedi.

"Uzun süredir devam eden kaygılar giderilmedi"

Prebilic, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'deki seçim uygulamaları konusunda uzun süredir devam eden bazı kaygılarının giderilmemiş olduğunu da sözlerine ekledi.

Prebilic, "Avrupa Konseyi'nin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları ilkeleri doğrultusunda, gerçek bir ifade özgürlüğünün ve bağımsız yargı tarafından denetlenen makul ve iyi uygulanan bir çerçevenin olduğu bir siyasi ve medya ortamının sağlanması için daha fazla şey yapılması gerekiyor" dedi.

Avrupa Konseyi de bilgi verdi

Avrupa Konseyi'nden Strasbourg'da yapılan açıklamada da Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin seçim gözlem heyetinin ilk bulgularına göre, seçim kampanyasında gözlemlenen bazı eksikliklere rağmen, Türkiye'deki yerel seçimlerin genel olarak iyi organize edilmiş olduğu ve halkın iradesine saygı gösterildiği belirtildi.

Kongre, Türkiye yetkililerinin daveti üzerine ülke genelinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerini gözlemlemek üzere İsviçre delegasyonundan David Eray (İsviçre, EPP/CCE) yönetiminde toplam 16 ülkeden 19 Kongre üyesi, bir uzman ve beş Sekretarya üyesinin de aralarında olduğu toplam 26 Kongre gözlemcisinden oluşan bir heyet görevledirildiğini duyurdu.

Kongre gözlemcileri, seçim günü sahada konuşlanma öncesinde, Yüksek Seçim Kurulu ve İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının temsilcileriyle 7-8 Mart'ta çevrimiçi, 29-30 Mart'ta da Ankara'da yüzyüze hazırlık toplantıları gerçekleştirdiler. Kongre heyeti ayrıca medya ve STK temsilcilerinin yanı sıra çeşitli siyasi partilerin adayları ve temsilcileriyle de görüştü.

Seçim günü, heyet içinden oluşturulan 11 Kongre ekibi ülkenin farklı bölgelerindeki farklı ilçelere gönderildi.

David Eray 1 Nisan'da Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, "Çok sayıda seçmenin sorunsuz bir süreçte oy kullanmasını mümkün kılan lojistik organizasyonu takdir ediyoruz" dedi.

Kongre taslak raporunu ve tavsiyelerini tartışılarak oylanmak üzere Ekim 2024'teki 47. Kongre oturumuna sunacak.

(AEK)