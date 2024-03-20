31 Mart'a 10 gün kala: İmamoğlu: 43,9, Kurum: 39

Spectrum House kamuoyu araştırma kuruluşu 31 Mart yerel seçimlerine yönelik olarak İstanbul Büyükşehir ve ilçelerini kapsayan araştırmasını yayımladı.

İmamoğlu: Yüzde 36,9, Kurum: Yüzde 31,5

İlk ve en çok merak edilen bulgulara göre 31 Mart 2024 seçimlerinde katılımcıların yüzde 36,9’u Ekrem İmamoğlu, yüzde 31,5’i Murat Kurum, yüzde 4’ü DEM Parti,yüzde 2,8’i Yeniden Refah Partisi, yüzde 2,5’i Zafer Partisi, yüzde 2,4’ü İyi Parti, yüzde 0,4’ü Saadet Partisi, yüzde 0,2’si Memleket Partisi, yüzde 0,1’i Deva Partisi’ne oy vereceğini belirtti.

Katılımcıların beşte biri kararsız

Araştırmaya göre, her beş katılımcıdan birine yakını (yüzde 18,9) kararsız, oy kullanmama eğiliminde veya cevap vermek istemiyor. Spectrum House bu grubun seçim sonuçlarına etkisinin dikkat çekici olduğu, kararsızlar arasında Murat Kurum lehine bir eğilim olduğunu tespit ediyor.

Bu grubun yüzde 42,9’u Murat Kurum, yüzde 38,2’si Ekrem İmamoğlu, yüzde 4,7’si DEM Parti adayı, yüzde 7,1’i YRP, yüzde 5,4’ü Zafer Partisi, yüzde 0,7’si İYİ Parti ve Saadet Partisi adaylarına oy verme eğiliminde ölçülmüştür.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra

İmamoğlu: 43,9, Kurum: 39

Kararsızlar oy oranlarına göre adaylar arasında paylaştırıldığında İmamoğlu’na oy vereceğini ifade edenlerin oranı yüzde 43,9, Murat Kurum yüzde 39, DEM Parti yüzde 4,7, Yeniden Refah yüzde 3,7, Zafer Partisi yüzde 3,3, İYİ Parti yüzde 2,6, Saadet Partisi yüzde 0,5 olarak ölçülmüştür.

Önceki seçimlerde tercihler

▶ Katılımcıların yüzde 31,7’si 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde AKP, yüzde 25,3’ü CHP, yüzde 7,3’ü İYİ Parti, yüzde 7,2’si Yeşil Sol Parti (HDP) yüzde 5,4’ü MHP, yüzde 3,6’sı TİP, yüzde 2,9’u Yeniden Refah Partisi (YRP), yüzde 2,5’i Zafer Partisi’ne oy vermiş, yüzde 7,9’u oy kullanmamış, yüzde 2,9’u ise soruyu yanıtlamamıştı.

▶ Katılımcıların yüzde 40,9’u 2019’daki yerel seçimlerde CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na, yüzde 40,7’si AKP adayı Binali Yıldırım’a oy verdiğini söyledi.



(AEK)