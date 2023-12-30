31 Aralık ve 1 Ocak'ta toplu taşımaya yılbaşı düzenlemesi

Bugün Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yılbaşı nedeniyle 1 Ocak’ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

Öte yandan İstanbul Metrosu 1 Ocak günü için "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir" bilgisini paylaştı.

Metro İstanbul ayrıca 31 Aralık gecesi için İstanbul'da yılbaşı gecesi bazı metro, tramvay ve füniküler hatları gece saatlerinde de hizmet verecek.

İBB iştiraki Metro İstanbul, 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece;



M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı,

M1B Yenikapı-Kirazlı,

M2 Yenikapı-Hacıosman,

M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez,

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı,

M5 Üsküdar-Çekmeköy,

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü,

M7 Yıldız-Mahmutbey,

M8 Bostancı-Dudullu/Parseller,

M9 Bahriye-Olimpiyat metro hatlarında sabah seferleri başlayana kadar devam edecek.

T1 Kabataş-Bağcılar,

T3 Kadıköy-Moda,

T4 Topkapı-Mescid-i Selam,

T5 Eminönü-Alibeyköy tramvayları ile

F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan fünikülerinde ise seferler 02.00'ye kadar uzatıldı.

7/24 hizmet veren Metrobüs hattında da seferler 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece de kesintisiz devam edecek. Gece 01.00 den 05.00’e kadar 6 dakikada bir hizmet verecek metrobüs araçları, yolcu yoğunluğuna göre artırılacak.

İETT Otobüsleri ise 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece 21 ayrı hatta 54 araçla 242 sefer düzenleyecek. Yedek araç ve personel de tahsis edilecek. Pazar gecesi hizmet verecek hatlar şunlar;

19S - YENİDOĞAN / SARIGAZİ – KADIKÖY,

11ÜS - SULTANBEYLİ – ÜSKÜDAR,

15F - BEYKOZ – KADIKÖY,

130A - DENİZ HARP OKULU – KADIKÖY,

17 - PENDİK – KADIKÖY,

16D - ALTKAYNARCA / PENDİK – KADIKÖY,

12A - KADIKÖY – ÜSKÜDAR,

129T - BOSTANCI – TAKSİM,

14R - RASATHANE – KADIKÖY,

13 - ATAŞEHİR - ÜMRANİYE KADIKÖY,

KM43 - MALTEPE ÜNİV. - MALTEPE METRO,

ÇM42 - ŞAHİNBEY - ÇEKMEKÖY - NECİP FAZIL METRO,

UM62 - YENİDOĞAN - TAŞDELEN - NECİP FAZIL METRO,

KM46 - BATI ATAŞEHİR- KOZYATAĞI METRO,

76D - BAHÇEŞEHİR – TAKSİM,

89C - İKİTELLİ – TAKSİM,

55T - GAZİOSMANPAŞA – TAKSİM,

40 - RUMELİFENERİ – TAKSİM,

MK11 - OLİMPİYAT METRO - KAYAŞEHİR – GÜVERCİNTEPE,

MK12 - OLİMPİYAT METRO -GÜVERCİNTEPE - KAYAŞEHİR,

MK13 - ŞAHİNTEPE İGTOT-OLİMPİYAT METRO,

MK15 - BOĞAZKÖY/BAHÇEŞEHİR- OLİMPİYAT METRO

25G - SARIYER - TAKSİM

İBB iştiraki Şehir Hatları ile özel deniz motorları ise 31 Aralıkta Pazar günü tarifesiyle hizmet vermeye devam edecek.

(AÖ)