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Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 15:15
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2023 15:25
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30 yıllık hasta mahpus Kalkan tahliye oldu

Otuz yıllık mahpusluktan sonra tahliye olan hasta mahpus Nesimi Kalkan, memleketi Cizre'de kitlesel olarak karşılandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/17/30-yillik-hasta-mahpus-kalkan-tahliye-oldu.jpg
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1993 yılında tutuklanarak müebbet hapis cezası verilen hasta mahpus Nesimi Kalkan, tahliye oldu.

Otuz yıldır hapishanede olan ve İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) hasta mahpuslar listesinde yer alan Kalkan, Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi’nden bugün tahliye edildi.

MA'ya göre, Kalkan, memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Bazift köyünde kitlesel olarak karşılandı. 

Yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından “ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozma” iddiasıyla müebbet hapis cezası verilen Kalkan, bu süre zarfında Bursa, Edirne, Tarsus, Silifke, Tekirdağ, Antepi Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Erzurum ve son olarak Tarsus hapishanelerinde kaldı.

(NT)

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