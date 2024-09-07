30 yıldır soruyoruz, Kenan Bilgin nerede?

Cumartesi Anneleri/İnsanları, gözaltında kaybedilen ve öldürülen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1015. kez bugün İstanbul Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

Ellerinde kayıplarının fotoğrafları ve karanfiller bulunan Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın eylemine insan hakları savunucuları destek verdi.

Bu haftaki eylemde 12 Eylül 1994’te Ankara Dikmen’de gözaltına alındıktan sonra kaybettirilen 35 yaşındaki Kenan Bilgin’in akıbeti soruldu.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon Üyesi Sebla Arcan, basın açıklamasında Türkiye’de yüzlerce insanın bir devlet politikasının sonucu olarak gözaltında kaybedildiğini, iktidarlar değişse bile bu politikaların değişmediğini söyledi.

AİHM süreci

Arcan, Kenan Bilgin’in gözaltına alındığını inkâr eden Ankara Emniyeti’ne karşı, ailesi ve avukatlarının birçok girişimde bulunduğunu dile getirerek, “11 tanık Kenan Bilgin’i Ankara Emniyeti’nde işkence altında gördüklerini kamuoyuna açıkladı. Ancak Kenan’ı bulmak için harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Selahattin Kemaloğlu’nun görev yapması engellendi ve Ankara’dan sürüldü,” dedi.

Arcan, soruşturmayı devralan savcı Özden Tönük’ün ailenin ve tanıkların başvurularına rağmen etkili bir soruşturma yürütmediğini, bu nedenle ailenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurduğunu belirtti.

AİHM, Kenan Bilgin’in gözaltında olduğunu ve 3 Ekim 1994 tarihine kadar güvenlik güçlerinin elinde bulunduğunu tespit ederek, Türkiye’yi oybirliğiyle mahkûm etti . (17.07.2001/ BN:25659/94)

Arcan, Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulamak zorunda olduğunu hatırlatarak, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kenan Bilgin’in Ankara Emniyeti’ne götürüldüğüne dair bir veri bulunamadığını iddia ederek dosyaya takipsizlik kararı verdi. Ancak Türkiye, AİHM kararlarına tam uyum sağlamakla yükümlüdür,” diye konuştu.

“Bariyerlerden utanın”

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, eylemde konuşan Kenan Bilgin’in kardeşi İrfan Bilgin, polis barikatlarına tepki göstererek, gözaltında kaybedilen yakınlarından gurur duyduklarını söyledi.

Bilgin, “Onlar devlet politikası sonucu kaybedildiler. Ne yaparsanız yapın, onlarla gurur duyuyoruz. Siz ise bu bariyerlerden utanın,” dedi.

Son olarak konuşan, gözaltında kaybedilen Murat Yıldız’ın annesi Hanife Yıldız, 18 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ın bulunması için devlete çağrıda bulundu. Yıldız, “Biz sabır taşı değiliz. Sabır taşı bile çatladı,” diyerek tepkisini dile getirdi. (TY)

