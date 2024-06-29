“30 yıldır soruyoruz, Abdulvahap Ateş nerede?”

Cumartesi Anneleri/İnsanları, gözaltında kaybedilen ve öldürülen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1005. kez bugün İstanbul Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

Ellerinde kayıplarının fotoğrafları ve karanfiller bulunan Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın eylemine insan hakları savunucuları destek verdi.

Bu haftaki eylemde, 1994 yılında gözaltına alınıp işkenceye uğradıktan sonra kaybettirilen Abdulvahap Ateş’in akıbeti soruldu. Cumartesi Anneleri/İnsanları adına basın açıklamasını İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube Sekreteri Oya Ersoy okudu.

Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen Galatasaray Meydanı’nın kayıp yakınlarına kapatılmasına tepki gösteren Ersoy “Galatasaray Meydanı yerine, polis bariyerlerinin önündeyiz. Hiç şüphe yok ki kontrolsüz, denetim dışı bir yetki kullanımı ile karşı karşıyayız,” dedi.

Kızıltepe JİTEM Davası Zamanaşımından Düştü, Mahkeme “Örgüt Yok” Dedi

“24 yaşındaki köy bekçisi Abdulvahap Ateş”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Abdulvahap Ateş’ten Mardin Kızıltepe ilçesinde askerler tarafından gözaltına alınıp işkence ile sorgulandıktan sonra bir daha haber alınamadığını belirten Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Olaydan üç gün sonra, Kızıltepe civarında bir çatışma olduğu ve iki örgüt mensubunun öldürüldüğü haberi duyuldu. Ancak jandarma eşliğinde öldürülen kişileri traktörle taşıyan Katarlı Köyü muhtarı ve defin işlemini yapan mezarlık görevlisi, öldürülen kişilerin üzerinde günlük giysiler bulunan sivil insanlar olduğunu belirtiyordu. Ailesi tüm çabalarına rağmen Abdulvahap’ın bu kişilerden biri olup olmadığını öğrenemedi. 24 yaşındaki köy bekçisi Abdulvahap Ateş'ten bir daha haber alınamadı.”

Eylem, karanfillerin kayıplar için meydana bırakılması ile son buldu.

Kızıltepe JİTEM davasında cezasızlık onandı