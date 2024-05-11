30 yıldır cezaevinde: Hasta mahpus Özçelik serbest bırakılsın

“Kardeşimin böbrekleri bitmiş, akciğerinde enfeksiyon var, nefes almakta güçlük çekiyor, kardeşim 11 gündür yoğun bakımdaydı, bugün açık servise aldılar. Ayakları şiş içinde, yürüyememesine rağmen ve sürekli yatar halde olmasına rağmen ayaklarından kelepçe ile yatağa bağlı, sanki uçacak. Kardeşim ölümle kalım arasında, kardeşim bırakılmalı.”

“Kardeşimin yasal olarak 25 gün sonra verilen cezası doluyor, zaten bırakılacak. Şimdi bırakılsın. Durumu ağır, ölmeden onu almak istiyoruz.. Bırakılması halinde kardeşim yine tekerlekli sandalyede yaşaması gerekiyor, ona özel ev tutmak zorundayız. Çünkü toplu evde yaşayacak kadar sağlıklı değil, kardeşimi ölmeden bırakın!" Demiş, yetkililere sesini duyurabilmek için yardım talep etmiştir…”

İnsan Hakları Derneği Hapishaneler Komisyonu 633. F Oturması için yine Beyoğlun’da İHD’nin bulunduğu sokaktaydı.

Bu haftaki açıklamada, Tekirdağ 1 No’lu F tipi Hapishanesi’nde tutulan hasta mahpus Kemal Özçelik'in tahliyesi istendi.

“Tedavisi yarım kaldı” Açıklamayı okuyan insan hakları savunucusu Meryem Bars, şöyle seslendi: Hapishanelerde hak ihlalleri giderek artarken, uzun süredir hapiste olup cezasını tamamlamasına az süre kalmasına rağmen tedavisi engellenerek ya da şartlı tahliye hakkı ihlal edilip tahliye edilmeyerek, hasta mahpuslar dört duvar arasında ölüme sürüklenmektedirler. Bir yandan Adli Tıp Kurumu, hastane ve hapishane üçgeninde umut arayan hasta mahpusların çığlığı, diğer yandan bu çığlığa kulaklarını tıkayan yöneticiler. Politik suçlar nedeniyle hapiste olanlara “ceza ve infazda eşitlik ilkesine aykırı ayrımcı yaklaşım” nedeniyle tedavi ve özgürlük hakkına erişimde çıkarılan ekstra engellerin yol açtığı ağır sonuçlar ve İdare ve Gözlem Kurulu’nun hak ihlali yaratan faaliyetleri. Mahpuslar bu üçlü kıskaç arasına sıkışmış haldeyken, hasta mahpus Kemal Özçelik gibi, ailelerinin ve kamuoyunun desteği ile bir umut hayata tutunmaya çalışıyor, sağ salim ailelerine kavuşmayı bekliyorlar. 633. F Oturması’nda bu hafta¸ halen Tekirdağ 1 No’lu F tipi Hapishanesi’nde tutulmakta olan hasta mahpus Kemal Özçelik'in sağlık durumunu paylaşıyoruz. 30 yıllık mahpus Kemal Özçelik; ileri derecede Kalp yetmezliği, Hipertansiyon, Diyabet, göz damarlarındaki tıkanıklığa bağlı görme kaybı, yaygın ödem, solunum yetmezliği, unutkanlık, böbreklerde fonksiyon kaybı ve taş, vücutta yaygın ve sürekli ağrı, yürüme ve uyuma güçlüğü gibi ciddi sağlık sorunları yaşamakta, düzenli ilaç kullanmaktadır. Mevcut hastalıkları nedeniyle kişisel ihtiyaçlarını dahi başkalarının yardımı ile yapabilmekte, düzenli tedavi, bakım ve kontrol altında tutulması gerekmektedir. 25.06.2022 günü gerçekleştirdiğimiz 535. F Oturması’nda da durumuna dikkat çektiğimiz Kemal Özçelik, 2003 yılında geçirdiği ağır kalp krizinin ardından Bypass ameliyatı olmuş ve 3 damarı değiştirilmiştir. Düzenli ilaç kullanması ve Kardiyoloji bölümünde düzenli kontrol altında tutulması gereken Özçelik’in, Covid 19 Pandemisi sürecinde düzenli kontrolleri yapılamamış, tedavisi aksamıştır. 2022 yılı Mayıs ayında yapılan muayenesinde kalbinin kan pompalamakta daha fazla zorlandığı belirlenmiş, gelişen dolaşım bozukluğunun da etkisi ile vücutta yaygın ödem oluşmuştur. Yaygın ödem nedeniyle el ve ayaklarda oluşan şişmelere bağlı olarak yürüme ve oturma güçlüğü çekmektedir. Akciğerlerinde su toplanmasına bağlı olarak nefes almakta, uyumakta ve yatmakta zorlanmakta, sandalyede oturarak uyumaya çalışmaktadır. Kemal Özçelik hastalıkları ve hastalıklarına bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tek başına kişisel ihtiyaçlarını dahi karşılayamamaktadır. Avukatları, hasta mahpus Kemal Özçelik için 11.05.2022 ve 07.06.2022 tarihlerinde en yakın Adli Tıp Kurumu(ATK)’na sevk edilerek infazının ertelenmesini talep etmiş, ayrıca 10.06.2022 tarihinde Anayasa Mahkemesi(AYM)’ne başvurusu yaptıklarını belirtmişlerdir. Özçelik, tedavi edildiği hastane tarafından % 80 ve Adli Tıp Kurumu tarafından % 71 engelli raporu verilmesine ve tutukluluk koşullarında tedavi yapılamadığı bilinmesine rağmen hapiste tutulmaya devam edilmektedir. Böbrek hastalığı nedeniyle acil ameliyat olması gerektiği söylenmesine rağmen ameliyat edilmeyen ve 15 gün önce durumunun ağırlaşması üzerine Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım servisine yatırılan Özçelik’in ağabeyi anlatımında “ 633 F OTURMASI kapsamında bu hafta; “HASTA MAHPUS KEMAL ÖZÇELİK ve BÜTÜN HASTA MAHPUSLARIN SERBEST BIRAKILARAK SAĞLIK VE YAŞAM HAKLARININ KORUNMASI için yetkilileri göreve, kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz.

İzmir ve Ankara'da da eylem

MA'daki habere göre, İHD İzmir Şubesi, hasta tutukluların durumuna dikkati çekmek amacıyla düzenlediği eylemin 290’ıncısını Konak Eski Sümerbank önünde yapıldı.

Açıklamada, "Hasta mahpuslar ölüyor. Susma, suça ortak olma" pankartları açıldı. Basın metninin Türkçesini İHD İzmir Şubesi Hapishane Komisyonu üyesi Ahmet Çiçek, Kürtçesini İHD İzmir Şubesi Eşbaşkanı Zilan Gümüş okudu.

Makbule Özer'in daha önce de tutuklandığı ve bağımsız raporlarla cezaevinde kalamayacağının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Makbule Özer, yaşlılık sebebiyle lavabo, banyo gibi en temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamamaktadır. Hapishanede şeker ve tansiyon hastalığı ilerlemiştir. Ayrıca hapishane öncesi buhar cihazı kullanan Makbule Özer, hapishanede bu cihaz olmadığı için, sürekli hastaneye götürülmek zorunda kalınmaktadır. Türkçe bilmeyen Özer, şu anda Van T Tipi Hapishanesi’nde tutulmaktadır. Hastalıklarında herhangi bir iyileşme, düzelme olmadığı halde hala hapishanede tutulması işkencedir, yaşam hakkının ihlalidir. Makbule Özer’in hapiste kaldığı sürede başına gelebilecek tüm olumsuzluklardan; hapiste kalmasına izin veren ATK, hapishane yöneticileri ve Adalet Bakanlığı sorumludur."

"Özge Özberk tahliye edilsin"

MA'nın geçtiği habere göre, Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi, cezaevlerinde tutulan hasta tutsakların durumuna dikkat çektikleri eylemlerinin 505’inci haftasında bir kez daha İHD Ankara Şube binası önünde bir araya geldi. Burada açıklama yapan inisiyatif üyeleri, “Tedavi Haktır, Engellenmez. Hasta Mahpuslar Serbest Bırakılsın” yazılı pankart açtı. Bu haftaki açıklamada Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan ağır hasta tutsak Özge Özbek’in durumuna dikkat çekildi.

Yazmacı, Özbek’in beynindeki tümör nedeniyle 27 Ekim 2020 tarihinde İstanbul Acıbadem Hastanesi’nde açık beyin ameliyatı geçirdiğini, tedavinin hemen ardından hastaneden Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne götürüldüğü bilgisini paylaştı.

(EMK)