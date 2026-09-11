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YT: Yayın Tarihi: 11.09.2026 13:53 11 Eylül 2026 13:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.09.2026 14:01 11 Eylül 2026 14:01
Okuma Okuma:  1 dakika

30 yıl 6 ay cezaevinde kalan Nebi Yavuz yaşamını yitirdi

1993’te tutuklanan ve 30 yıl 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra Temmuz 2023’te tahliye edilen Nebi Yavuz, pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
30 yıl 6 ay cezaevinde kalan Nebi Yavuz yaşamını yitirdi
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde 1993’te tutuklanan Nebi Yavuz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

30 yıl 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra 5 Temmuz 2023’te tahliye edilen Yavuz’a, tahliyesinin ardından başlayan sağlık kontrollerinde pankreas kanseri şüphesiyle tetkikler yapıldı.

Bir süre evde tedavi gören Yavuz, yaklaşık iki ay önce sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerin ardından Yavuz’a dördüncü evre pankreas kanseri tanısı konuldu.

Tedavisi hastanede süren Yavuz, 11 Eylül sabahı yaşamını yitirdi.

Yavuz’un cenazesinin, işlemlerin ardından Nusaybin’e bağlı Sitîlîlê mahallesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

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Tahliyesi ertelenmişti

Nebi Yavuz, 1993’te tutuklandı. Dönemin Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM), Yavuz hakkında müebbet hapis cezası verdi.

Cezaevinde geçirdiği 30 yılı aşkın süre boyunca Mardin, Diyarbakır, Adana, Samsun Vezirköprü ve Samsun Bafra’daki cezaevlerinde kaldı.

Şubat 2023’te tahliye edilmesi beklenen Yavuz’un tahliyesi, Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla ertelendi. Yavuz, 5 Temmuz 2023’te Samsun Bafra M Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.

Tahliyesinin ardından önce İzmir’de yaşayan ailesinin yanına giden Yavuz, daha sonra memleketi Nusaybin’e döndü.

(NÖ)

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İstanbul
nusaybin hasta tutuklular
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