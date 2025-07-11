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Yayın Tarihi: 11 Temmuz 2025 09:50
 ~ Son Güncelleme: 11 Temmuz 2025 18:07
2 dk Okuma

BİANET, SÜLEYMANİYE’DE

30 minibüsle yola çıkan 150 kişilik heyet, tören alanına ulaştı

Şu an için telefonlarımız elimizde ama bir müddet sonra tüm teknolojik ekipmanları teslim edip, silah bırakma töreninin yapılacağı alana doğru ilerleyeceğiz.

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Görseli Büyüt
30 minibüsle yola çıkan 150 kişilik heyet, tören alanına ulaştı
Fotoğraflar: Ayşegül Başar/bianet

PKK, bugün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bağlı Süleymaniye’nin Dukan ilçesi kırsalında ‘silah bırakma’ töreni gerçekleştirecek.

bianet, Türkiye’den IKBY’ye giden yaklaşık 150 kişilik heyetle birlikte bu tarihi töreni yerinde takip ediyor.

Süleymaniye yolunda minibüsten izlenimlerimiz şöyle:

“Şu an Süleymaniye yolundayız. Dün, toplu bir heyet olarak Diyarbakır'dan yola çıktık. Mardin, Şırnak gibi noktalarda bir araya gelip en son Cizre'de buluştuk. Cizre'den Habur kapısından geçerek, gecenin geç saatlerinde Erbil'e varabildik. Bu yolculuk sırasında, Türkiye ve IKBY'nin güvenlik güçleri bize eşlik etti.

“Şu an PKK'nin silah bırakma törenine doğru ilerliyoruz ama henüz net bir konu, yer hatta saat söyleyemiyoruz. Çeşitli saat ve yer bilgileri haberlerde verilmiş olsa da, biz de tam konumu, koordinatları vs. son anda öğreneceğiz. Güvenlik nedeniyle bunlar paylaşılmıyor.

150 kişilik heyet, 30 minibüsle tören alanına gidiyor

“Yaklaşık 30 minibüs eşliğinde şu an hareket halindeyiz. Bunlardan ikisinin gazeteci minibüsü olduğunu tahmin ediyorum. Diğer minibüslerde çeşitli siyasetçiler, STK temsilcileri, insan hakları savunucuları ve önceki dönem akil insanlarından oluşan bir heyet yer alıyor. Yaklaşık 150 kişilik bir heyet. Şu an için telefonlarımız elimizde ama bir müddet sonra tüm teknolojik ekipmanları teslim edip, törenin yapılacağı temsili silah bırakma alanına doğru ilerleyeceğiz.

“Burada her şey tam net olmamakla birlikte, daha net bilgileri orada edineceğimizi söyleyebiliriz. Ancak Besê Hozat ve Mustafa Karasu’nun törende yer alacağına dair bilgiler iletildi. Yine net bir saat olmamakla birlikte, tahmini olarak öğleden sonraki saatlerde görüntülerin uluslararası basına ve Türkiye kamuoyuna servis edileceğini tahmin ediyoruz. Ekranlar şu an kuruldu. Biz, tören alanını da bizzat takip edeceğiz. Törenin ardından da görüntülerin buraya dönüldükten sonra basına servis edileceği öngörülüyor.”

(AB/VC)

Haber Yeri
İstanbul
barış ve demokratik toplum süreci bianet, Süleymaniye'de PKK silah bırakma Öcalan'ın çağrısı pkk silah bırakma töreni
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
[email protected] tüm yazıları
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

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