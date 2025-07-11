30 minibüsle yola çıkan 150 kişilik heyet, tören alanına ulaştı

PKK, bugün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bağlı Süleymaniye’nin Dukan ilçesi kırsalında ‘silah bırakma’ töreni gerçekleştirecek.

bianet, Türkiye’den IKBY’ye giden yaklaşık 150 kişilik heyetle birlikte bu tarihi töreni yerinde takip ediyor.

Süleymaniye yolunda minibüsten izlenimlerimiz şöyle:

“Şu an Süleymaniye yolundayız. Dün, toplu bir heyet olarak Diyarbakır'dan yola çıktık. Mardin, Şırnak gibi noktalarda bir araya gelip en son Cizre'de buluştuk. Cizre'den Habur kapısından geçerek, gecenin geç saatlerinde Erbil'e varabildik. Bu yolculuk sırasında, Türkiye ve IKBY'nin güvenlik güçleri bize eşlik etti.

“Şu an PKK'nin silah bırakma törenine doğru ilerliyoruz ama henüz net bir konu, yer hatta saat söyleyemiyoruz. Çeşitli saat ve yer bilgileri haberlerde verilmiş olsa da, biz de tam konumu, koordinatları vs. son anda öğreneceğiz. Güvenlik nedeniyle bunlar paylaşılmıyor.

Heyet, Süleymaniye'deki silah bırakma törenine katılmak üzere yolda



🗣️ bianet editörü @aysegulbasar_: “Şu an için telefonlarımız elimizde ama bir müddet sonra tüm teknolojik ekipmanları teslim edip, törenin yapılacağı alana doğru ilerleyeceğiz.”https://t.co/sqWkjMaORz pic.twitter.com/FR6Em004QN — bianet (@bianet_org) July 11, 2025

150 kişilik heyet, 30 minibüsle tören alanına gidiyor

“Yaklaşık 30 minibüs eşliğinde şu an hareket halindeyiz. Bunlardan ikisinin gazeteci minibüsü olduğunu tahmin ediyorum. Diğer minibüslerde çeşitli siyasetçiler, STK temsilcileri, insan hakları savunucuları ve önceki dönem akil insanlarından oluşan bir heyet yer alıyor. Yaklaşık 150 kişilik bir heyet. Şu an için telefonlarımız elimizde ama bir müddet sonra tüm teknolojik ekipmanları teslim edip, törenin yapılacağı temsili silah bırakma alanına doğru ilerleyeceğiz.

🔴 bianet, Süleymaniye yolunda



👉 Yaklaşık 150 kişilik heyet, 30 minibüsle 'silah bırakma' töreninin yapılacağı alana doğru gidiyor.



📹 Video: @aysegulbasar_ pic.twitter.com/09HNYWwiR6 — bianet (@bianet_org) July 11, 2025

“Burada her şey tam net olmamakla birlikte, daha net bilgileri orada edineceğimizi söyleyebiliriz. Ancak Besê Hozat ve Mustafa Karasu’nun törende yer alacağına dair bilgiler iletildi. Yine net bir saat olmamakla birlikte, tahmini olarak öğleden sonraki saatlerde görüntülerin uluslararası basına ve Türkiye kamuoyuna servis edileceğini tahmin ediyoruz. Ekranlar şu an kuruldu. Biz, tören alanını da bizzat takip edeceğiz. Törenin ardından da görüntülerin buraya dönüldükten sonra basına servis edileceği öngörülüyor.”

(AB/VC)