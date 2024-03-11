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Yayın Tarihi: 11 Mart 2024 12:00
 ~ Son Güncelleme: 11 Mart 2024 12:08
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30 kentte Gazze'ye destek eylemi: "İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanet"

İsrail’le tüm ilişkilerin kesilmesi çağrısının yapıldığı eylemlerde, “Ya Gazze için slogan atmayı bırakıp bu utançla susun ya da gerçek adımlar atın” denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
30 kentte Gazze'ye destek eylemi: "İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanet"
Fotoğraf: Ahmet Örs/X

“İsrail’le ticaret, Filistin’e ihanet” sloganıyla Türkiye’nin dört bir yanında dün (10 Mart) Gazze’ye destek eylemleri yapıldı.

“Direniş Çadırı” adlı kampanya grubunun çağrısıyla 30 kentte yapılan eylemlerde, İsrail’le tüm ilişkilerin kesilmesi talep edildi.

Filistin’e destek eylemi yapılan kentler: Adana, Alanya/Antalya, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Merkez/Kütahya, Tavşanlı/Kütahya, Malatya, Midyat/Mardin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Urfa, Van, Merkez/Zonguldak, Karadeniz Ereğli/Zonguldak.

Eylemlerde, “İsrail’le ticaret, Filistin’e ihanet - Ticareti kes, üsleri kapat; soykırıma ortak olma!”, “Gazze açlıktan ölürken İsrail’e en çok sebze-meyveyi Türkiye satıyor”, “Siyonist’in çeliği, enerjisi, gıdası Türkiye’den - Ticareti kes, limanları ve üsleri kapat, ihanetten vazgeç!” yazılı pankartlar taşındı.

Eylemciler ayrıca, “İsrail’deki en büyük Türkiyeli sermaye grubu” Zorlu Holding, İsrail’de yatırımları bulunan Yılmazlar İnşaat, “İsrail’e en çok çelik ihraç eden şirket” İÇDAŞ gibi Türkiyeli şirketlere de tepki gösterdi.

*Eskişehir (Fotoğraf: Direniş Çadırı/X) 

“İsrail’le tüm ilişkiler resmen ve fiilen kesilmeli”

Tüm kentlerde okunan ortak açıklamada, Gazze Şeridi’nin 17 yıldır kuşatma altında tutulan bir ‘toplama kampı’ olduğu belirtilerek, “İsrail buna rağmen insanları katletmeye, hız kesmeden devam ediyor” denildi.

Açıklamada, siyasi iktidara, İsrail’le tüm ilişkileri kesme çağrısı yapıldı:

“Amacımız çok açık, çağrımız çok nettir. Türkiye’yi yöneten iktidar tavır değiştirmeli ve sadece lafta kalmayan, sözde değil özde soykırıma karşı olmalı ve Filistin halkının yanında durmalıdır. Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri artık Filistin hamasetini kesmeli; İsrail’i besleyenleri, Gazze’deki katliamın yerli işbirlikçilerini ve onları kollayanları açığa çıkaracak eylemlere girişmelidir.”

*Van (Fotoğraf: Direniş Çadırı/X) 

Üç maddelik eylem planı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Şubat’taki “Tam 140 gündür İsrail’in işlediği insanlık suçlarını sadece seyrediyorlar. Kameralar önünde İsrail’i eleştirip arkadan İsrail’e her tür desteği veriyorlar” sözüne atıf yapılan açıklamada, Türkiye’nin de benzer bir tutum içinde olduğu belirtildi.

*Samsun (Fotoğraf: Direniş Çadırı/X) 

“İhanete varan ticareti, soykırımdan rant koparıp servet büyütenleri, bunlara göz yuman muktedirleri artık biz seyretmeyeceğiz” denilen açıklamada, üç maddelik ‘eylem planı’ sıralandı:

  • İlk olarak, İnsani yardımların İsrail'in kontrolüne ve kısıtlamasına tâbi olmadan Gazze’nin her yerine kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılması için her yola başvurulmalıdır.
  • İkinci adım olarak, İsrail’e en geniş ve etkili bir şekilde boykot, tecrit ve yaptırımlar uygulanmalıdır. Türkiye'nin sınırları, limanları, hava sahası Siyonizm’e, savaş suçlusu, işgalci ve soykırımcı terör devleti İsrail'e tümüyle kapatılmalıdır. Bu çağrının en somut, acil karşılığı Türkiye’den İsrail’e tüm sevkiyatların tamamen durdurulmasıdır.
  • Üçüncü adım olarak, İsrail’i koruyan İncirlik askeri üssü ve Kürecik Radar üssü kapatılmalı, Batılı güçlerin ve özellikle Amerika’nın kullanımından tamamen arındırılmalıdır.
*Bursa (Fotoğraf: Direniş Çadırı/X) 
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“Hepinizin rahatınızı bozacağız”

Açıklamada ayrıca, İsrail’le ticari ilişkileri sürdüren Türkiyeli şirketler ile Azerbaycan’ın ulusal petrol şirketi Socar’a seslenilerek şöyle denildi:

“Savaş rantından beslenen kanlı sermayenin patronlarına sesleniyoruz: Artık rahat uyuyamayacaksınız!

Gazze’de bebekler enerji yokluğundan hastanelerde ölürken İsrail’e elektrik satmaya devam eden Zorlu Holding!

Gazze her gün bombalanırken gemileriyle İsrail’in çeliğini gönderen, servetine servet katan İçdaş!

Gazze’de on binlerce insan katledilirken Siyonistlerin uçağına, tankına yakıt taşıyan Socar!

Gazze’nin sokakları, mahalleleri ve şehirleri dümdüz edilirken limanlarından sevkiyata devam eden, İsrail’in çimentosunu sağlayan Limak ve Akçansa!

Meydanlarda Filistin sloganları atarken arka kapıdan Siyonistlerin savaş pastasından rant kapanlar! Hepinizin rahatınızı bozacağız!”

Açıklamanın tam metni için tıklayın

*Rize (Fotoğraf: Direniş Çadırı/X) 
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(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi
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