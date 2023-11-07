30 ilde uyuşturucu operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında teknik-fiziki takipten elde edilen delillerden ve alınan MASAK raporundaki tespitlerden yola çıkılarak 476 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

135 milyon lira suç geliri

AA’nın haberine göre, savcılık, hesap hareketlerindeki bilgilere göre, uyuşturucu ticaretinden 135 milyon lira civarında suç geliri elde edildiğini tespit etti.

Soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı.

BM: Kokain üretimi yüzde 35 arttı

İzmir

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, dün uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir aracı takibe aldı.

Kemalpaşa ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 10 kilo 620 gram kokain ele geçirildi.

“Modern İpek Yolu: Eroinden kokaine”

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bingöl

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte 30 Ekim-6 Kasım arasında düzenlenen operasyonlarda 93 kilo 209 gram esrar, 2 kilo 134 gram skunk* ele geçirildiğini açıkladı.

Van

Van'da geçen hafta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 29 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

TIKLAYIN - Mahpusların üçte biri uyuşturucu suçlarından cezaevinde

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre uyuşturucu suçlarından tutuklu veya hükümlü olanların sayısı son 7 yılda 36 binden 128 bine yükseldi. Adalet Bakanlığı verilerine göre toplam mahpus sayısı 341 bin 497. Yani, mahpusların yaklaşık üçte biri, uyuşturucu suçlarından cezaevinde.

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* Skunk: Esrarın hammaddesi hint kenevirinin laboratuvar ortamında diğer uyuşturucu maddelerle hibritleştirilerek elde edilen, esrardan 20 kat daha fazla bağımlılık yapıcı özelliği olan bir uyuşturucu madde. Beyin üzerinde çok şiddetli etkilere sahip olan skunk, birçok hastalığa yol açtığı gibi ölüme de neden olabiliyor. Kaynak

(AS)