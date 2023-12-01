30 Filistinli ve 8 İsrailli serbest bırakıldı

Hamas ile İsrail arasında varılan rehine takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuğu taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya dün akşam ulaştı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistinli 8 kadın ve 22 çocuğun yer aldığı Kızılhaç konvoyu, gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı.

İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti. Filistinli tutukluları taşıyan konvoy, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

Takas anlaşması kapsamında dün akşam Gazze Şeridi’nde tutulanlardan 8 İsrailli de serbest bırakıldı. Kızılhaç yetkililerine teslim edilen rehineler, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a götürüldü.

UCM’ye “soykırım” başvurusu

Cezayir’de bir araya gelen uluslararası avukat ve hakimler, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği “soykırım suçları” nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığına rapor sunduklarını duyurdu.

Cezayir Barolar Birliği ile Cezayir Hakimler Sendikası tarafından, Arap ve yabancı avukat sendikalarının katılımıyla başkent Cezayir'de “Filistin Halkı İçin Adalet” başlıklı uluslararası sempozyum düzenlendi. Sempozyuma Filistin, Ürdün, Libya, Moritanya ve Fransa’dan avukatların yanı sıra uluslararası hukuk uzmanları ile öğretim üyeleri de katıldı.

Sempozyumun “Cezayir Deklarasyonu” olarak adlandırılan sonuç bildirgesinde “İsrail işgaline karşı hazırlanan hukuki plan doğrultusunda UCM Savcılığına rapor sunulduğu” belirtildi.

Bildirgede, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana özellikle Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği suçların, “toplu cezalandırma, uluslararası ve insani hukukun ağır ihlali, insanlığa karşı suç ve soykırım suçunu” teşkil ettiği vurgulandı.

Bildirgede, “İsrail devletinin liderleri ve yetkilileri de dahil olmak üzere, Filistin halkına karşı işlenen suçların failleri hakkında evrensel yargı ilkesini benimsemiş mahkemeler önünde ceza davası açılmasına karar verildiğ bildirildi.

Sempozyumda “işgal devleti İsrail’in liderlerini ve yetkililerini kovuşturmak için uluslararası örgüt ve kuruluşların bilgilendirilmesi” yönündeki öneri de kabul edildi.