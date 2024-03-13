ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 13 Mart 2024 16:01
 ~ Son Güncelleme: 13 Mart 2024 16:12
5 dk Okuma

30 büyükşehir belediyesinin Eşitlik Karnesi

2023 yılı itibarıyla 13 büyükşehir belediyesi kadın danışma merkezi hizmeti veriyor. Bu belediyeler Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
30 büyükşehir belediyesinin Eşitlik Karnesi

"Yerel seçimler yaklaşırken nasıl bir kent istiyoruz?" Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi (CEİDizler) yöneticileri, yerel seçimler yaklaşırken, büyükşehir belediyelerinin pratiklerini "feminist" bakış açısıyla inceledi. 

CEİDİzler projesi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi, cinsiyet alanındaki eşitsizlikleri görünür kılmayı, eşitsizliklerle mücadele etmeyi sağlayacak politika ve stratejiler geliştirmeyi ve eşitlik için veri temelli savunuculuk yapmayı amaçlamaktadır.

Proje; Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon olmak üzere 11 ilde uygulandı.

CEİDİzler projesinin öne çıkan verileri 

*2023 yılı itibarıyla 13 büyükşehir belediyesi kadın danışma merkezi hizmeti veriyor. Bu belediyeler Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon. 

Kadın Danışma Merkezi hizmeti sunan Büyükşehir Belediyeleri

13 Büyükşehir Belediyesi

Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon

Kadın Danışma Merkezi hizmeti sunmayan Büyükşehir Belediyeleri

17 Büyükşehir Belediyesi

Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Samsun, Van

Aile danışma/destek/rehberlik merkezlerinde ise aile terapisi, çift terapisi, aile bütünlüğünün korunmasına yönelik psikolojik destekler ile meslek edindirme ve hobi kursları gibi hizmetler öne çıkmaktadır. 30 büyükşehir belediyesinden 11’i “aile destek merkezi” veya “aile danışma merkezi” adı altında aileye yönelik danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bunlar Balıkesir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Ordu, Samsun, Ordu’dur.

Aile destek/danışma/rehberlik ve eğitim merkezi hizmeti sunan büyükşehir belediyeleri

11 Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Ordu, Samsun, Ordu,

Kadın danışma merkezi ile aile danışma merkezlerini karşı karşıya getirmeden her bireyin ihtiyaç duyduğu hizmeti üretmek belediyelerin temel görevidir.

Sığınmaevleri

Sığınmaevi, şiddete maruz kalan ve/veya risk altındaki kadınların çocukları ile birlikte şiddetten uzak, kendilerini güvende hissedebilecekleri ve kadının güçlenmesini destekleyen yatılı hizmet veren birimdir.

Sığınmaevi hizmeti sunan büyükşehir belediyesi sayısı 2023’de 10 olarak gerçekleşmiştir. Bu Belediyeler:  Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleridir.

Sığınmaevi hizmeti sunan büyükşehir belediyeleri

10 Büyükşehir Belediyesi

Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ

Sığınmaevi hizmeti sunmayan büyükşehir belediyeleri

20 Büyükşehir Belediyesi

Adana, Balıkesir, Diyarbakır,Denizli, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu,Sakarya, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Van

 Oysa 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinde nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerin kadın ve çocuklar için sığınma evi açması zorunlu kılınmıştır. Kanun, sığınma evi açılmasını belediyeler için zorunlu hale getirse de sığınma evi açmayan belediyeler hakkında herhangi bir yaptırım öngörülmemektedir. Herhangi bir yaptırım olmaması, belediyelerin sığınmaevleri için kaynak ayırmamasının temel nedenlerinden biri olarak görülebilir. 

Bir diğer neden ise belediyenin bu hizmeti sunmayı kendisi için politik bir risk olarak görmesidir. Bu nedenle kimi belediyelerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile protokol yaparak sığınmaevi için kaynak sağladığı ama işletilmesini bakanlığı bıraktığı görülmektedir. Sığınmaevi açması zorunlu belediye sayısı göz önünde bulundurulduğunda; var olan sığınmaevi sayısının ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu görülmektedir.

Kreş Hizmeti

30 Büyükşehir Belediyesinden 17’si çocuklara yönelik kreş/gündüzlü bakım sunarken, 13’ü çocuklara yönelik kreş/gündüzlü bakım hizmeti sunmamaktadır. Hizmet sunmayan belediyeler şunlardır:

Kreş hizmeti sunan Büyükşehir Belediyeleri

17 Büyükşehir Belediyesi

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muğla.

Kreş hizmeti sunmayan Büyükşehir Belediyeleri

13 Büyükşehir Belediyesi

Denizli, Erzurum, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van.

Engelli ve Yaşlı Bakım Hizmeti

30 Büyükşehir Belediyesinden 13’ünde yaşlılara, 10’unda engellilere yönelik gündüzlü bakım hizmeti bulunmuyor. 

Antep, Kayseri, İzmir, Sakarya ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri yaşlılara yönelik gündüzlü bakım, Mersin Büyükşehir Belediyesi emekliler evi, Maraş Büyükşehir Belediyesi dinlenme salonu adı altında yaşlılara hizmet sunuyor. Aydın, Eskişehir, İzmir ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri alzheimer ve demans hastalarına yönelik hizmet sunarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi alzheimer ve demans hastası yaşlı yakınlarına danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Ankara, Aydın, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya ve Manisa olmak üzere toplam 8 Büyükşehir Belediyesi yaşlılara huzurevi/yatılı bakım hizmeti sunuyor. 

     

Şimdi de eşitliği hayata geçirmesi beklenen mekanizmalara tek tek bakalım

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı, belediyelere eşitlik temelinde hizmet sunmada rehberlik eden önemli belgelerden biridir. Şart belediyelerin kurumsal yapılanmaları da dahil olmak üzere, eşitlik eylem planı hazırlama ve uygulama gibi çok geniş bir alana dair politikalar önermektedir.

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzalayan Büyükşehir Belediyeleri

8 Büyükşehir Belediyesi

Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Gaziantep, İzmir, Ordu, Trabzon

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzalamayan Büyükşehir Belediyeleri

22 Büyükşehir Belediyesi

Ankara, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Mersin, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van

Yerel Eşitlik Eylem Planları

Yerel eşitlik eylem planları (YEEP) belediyelerin toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmede ne kadar istekli olduklarını, soruna bütüncül yaklaşıp yaklaşmadıklarını gösteren temel belgelerden biridir. YEEP hazırlayan belediyelerin eşitlik temelinde bir kent için daha çok uğraş verdiklerini söyleyebiliriz.

Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlayan Büyükşehir Belediyeleri

9 Büyükşehir Belediyesi

Adana, Ankara, Antalya, Bursa Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Mersin

Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlamayan Büyükşehir Belediyleri

21 Büyükşehir Belediyesi

Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van

Eşitlik Birimleri

Eşitlik birimleri toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuş birimlerdir. Belediyeler tarafından hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planlarını hazırlamak da eşitlik birimlerinin sorumluluk alanına girmektedir. Türkiye’de 2023 Aralık ayı itibarıyla 35 eşitlik birimi bulunmaktadır.

İllere göre bakıldığında eşitlik birimlerinin İzmir ve İstanbul’da yoğunlaştığı görülüyor. İzmir’de Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere 11 belediyede eşitlik birimi faaliyet gösterirken İstanbul’da 9, Eskişehir ve Mersin’de ise 3 eşitlik birimi faaliyettedir. Ankara’da eşitlik birimi olan tek belediye Çankaya Belediyesidir. Bu anlamıyla eşitlik birimlerinin belli illere sıkıştığı, coğrafi olarak yaygınlaşmadığı söylenebilir.

ceid yerel seçimler toplumsal cinsiyet odaklı belediyecilik toplumsal cinsiyet odaklı bütçeleme
ilgili haberler
Türkiye’de Siyasette Kadınlara Yönelik Şiddet Araştırması yayımlandı
25 Ekim 2023
/haber/turkiyede-siyasette-kadinlara-yonelik-siddet-arastirmasi-yayimlandi-286908
İHD: Siyasette kadın kimliği hedef alındı
19 Ağustos 2021
/haber/ihd-siyasette-kadin-kimligi-hedef-alindi-249011
BM KADIN BİRİMİ'NDEN
Siyasette Kadın Haritası: Türkiye Moğolistan'la 129'unculuğu paylaştı
23 Mart 2021
/haber/siyasette-kadin-haritasi-turkiye-mogolistan-la-129-unculugu-paylasti-241231
Siyasette Kadın 2020 Haritası: Türkiye 122. Sırada
30 Mart 2020
/haber/siyasette-kadin-2020-haritasi-turkiye-122-sirada-222188
Siyasette Kadınların Dünya Haritası Çıktı
31 Mart 2017
/haber/siyasette-kadinlarin-dunya-haritasi-cikti-185021
BUKET ERBAŞ'tan
"Kadınların Siyasette Kadın Bakış Açısıyla Var Olmaları Hedef Olmalı"
26 Aralık 2008
/haber/kadinlarin-siyasette-kadin-bakis-acisiyla-var-olmalari-hedef-olmali-111598
ilgili haberler
Türkiye’de Siyasette Kadınlara Yönelik Şiddet Araştırması yayımlandı
25 Ekim 2023
/haber/turkiyede-siyasette-kadinlara-yonelik-siddet-arastirmasi-yayimlandi-286908
İHD: Siyasette kadın kimliği hedef alındı
19 Ağustos 2021
/haber/ihd-siyasette-kadin-kimligi-hedef-alindi-249011
BM KADIN BİRİMİ'NDEN
Siyasette Kadın Haritası: Türkiye Moğolistan'la 129'unculuğu paylaştı
23 Mart 2021
/haber/siyasette-kadin-haritasi-turkiye-mogolistan-la-129-unculugu-paylasti-241231
Siyasette Kadın 2020 Haritası: Türkiye 122. Sırada
30 Mart 2020
/haber/siyasette-kadin-2020-haritasi-turkiye-122-sirada-222188
Siyasette Kadınların Dünya Haritası Çıktı
31 Mart 2017
/haber/siyasette-kadinlarin-dunya-haritasi-cikti-185021
BUKET ERBAŞ'tan
"Kadınların Siyasette Kadın Bakış Açısıyla Var Olmaları Hedef Olmalı"
26 Aralık 2008
/haber/kadinlarin-siyasette-kadin-bakis-acisiyla-var-olmalari-hedef-olmali-111598
Sayfa Başına Git