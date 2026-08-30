30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü; Türkiye, KKTC ve dış temsilciliklerde düzenlenen resmi törenlerle coşkuyla kutlanıyor. Kutlamaların başkentteki adresi her yıl olduğu gibi Anıtkabir oldu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Aslanlı Yol’dan yürüyerek tören alanına geçti. Kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları ve komutanlar yer aldı.

Anıtkabir özel defteri imzalandı

Heyetle birlikte Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak şu ifadeleri kaydetti:

"Aziz Atatürk, bugün millet olarak Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Millî Mücadele’nin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer’de emeği geçen zatıaliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarıyla, kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yâd ediyorum. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti’ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun.”

Liderlerden 30 Ağustos mesajları

Siyasi parti liderleri de sosyal medya hesaplarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin mesajlar yayımladı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel: "Bir ülkenin kaderini değiştirmek, önce o kaderin değişebileceğine inanmakla başlar. Bu inancı zaferle taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "26 Ağustos sabahı Kocatepe’de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle zafere ulaştı. Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığındaki o büyük zafer, yalnızca işgal ordularının yenilmesi değil; Anadolu’nun kaderinin artık bu toprakların insanları tarafından belirleneceğinin dünyaya ilanıydı. Aradan 104 yıl geçti. Bugün bize düşen, yeni cepheler açmak değil, eski yaraları kapatmaktır. Türk’ün, Kürt’ün, Alevi’nin, Sünni’nin vatanımızda huzur, güven ve kardeşlik içinde yaşadığı bir Türkiye, Cumhuriyetimizin gücü olacaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."

Ayrıca İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Taksim'deki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

(EMK)