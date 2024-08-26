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Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2024 11:32
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2024 11:36
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30 Ağustos'ta İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz

Ayrıca, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 30 Ağustos kapsamında gerçekleştirilecek etkinlik ve anma programlarına 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım araçları kullanarak katılabilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, bir metro istasyonunda bekleyen insanların görüntüsü yer alıyor. Ön planda, çeşitli yaş gruplarından insanlar ayakta duruyor veya bir bankta oturuyorlar. Ayakta duran kişiler genellikle sırtları kameraya dönük şekilde metro hattına bakıyorlar. Bankta oturanlar da metroyu izliyorlar. Arka planda mavi tonlarında döşenmiş bir duvar görülüyor, duvarın üzerinde ise eski deniz haritası ya da tarihi bir deniz sahnesini gösteren büyük bir tablo asılı. Metro treni, fotoğraf çekilirken hareket halinde olduğu için biraz bulanık bir şekilde görünüyor, bu da hızlı hareket eden treni net bir şekilde gösteriyor. İstasyon oldukça temiz ve modern görünüyor, zemin parlıyor ve genel olarak düzenli bir ortam izlenimi veriyor. Ortamda soğuk tonlar hakim ve bu, ışıklandırma ve duvarların renginden kaynaklanıyor olabilir. Fotoğrafta yer alan kişiler sakin ve bekleyiş içinde, günlük hayatın bir parçası olan metro yolculuğu için hazır durumda görünüyorlar
Fotoğraf: İBB Basın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önerisiyle başlatılan dini ve milli bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesi uygulamasına 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da devam ediliyor.

İBB tarafından 30 Ağustos'ta İstanbul ili genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dâhil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), Metro İstanbul A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.

Ayrıca, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 30 Ağustos kapsamında gerçekleştirilecek etkinlik ve anma programlarına 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım araçları kullanarak katılabilecek.

İBB, İstanbulluların resmi gün ile milli ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilmesi için (İBB Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda) 2019’dan itibaren bu uygulamasını sürdürüyor.

(EMK)

İBB 30 Ağustos 30 Ağustos Zafer Bayramı zafer bayramı
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/haber/30-agustos-tan-itibaren-istanbul-da-ulasim-haftada-iki-gun-24-saat-212355
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