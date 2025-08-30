30 Ağustos kutlandı: Erdoğan sloganla karşılandı, CHP'den tepki

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören yapıldı.

İstanbul Valiliğince düzenlenen törende, Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törene, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, askeri erkan, kaymakamlar, baro temsilcileri, dernek başkanları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Bugün, 103. yılında, 30 Ağustos Zafer Bayramı yalnızca bir askeri zaferin değil, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olarak kutlanmaya devam ediyor.

"Anıtkabir sizin siyasi şovunuzun yeri değildir"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yurttaşların “Recep Tayyip Erdoğan”, “Ümmetin umudu Tayyip Erdoğan” ve “Reis” sloganlarıyla karşılandı.

Erdoğan başkanlığındaki kortej Aslanlı Yol’dan mozoleye ilerlerken ve mozoleden ayrılırken sloganlar yeniden yükseldi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise duruma X'te tepki göstererek, Anıtkabir’in siyasi şov yeri olmadığını söyledi. Emir, protokol kurallarına rağmen otobüslerle getirilen grupların slogan attığını, buna karşılık vatandaşların içeri alınmadığını belirterek, “Başkomutan Atatürk’ün huzurunda saygı olur, milletin ortak hürmeti olur. Anıtkabir sizin siyasi şovunuzun yeri değildir” dedi.

CHP'li Engin Özkoç X'te şöyle dedi:

"Atatürk’ün kabrinde bir avuç kendini bilmeze “Recep Tayyip Erdoğan” diye tezahürat yaptırmak da, bundan övünç duymak da düpedüz ahlaksızlıktır!

Avrupalı liderler Anıtkabir’de saygıyla eğilirken, kendi ülkesinde Atatürk’ün kabrine saygı göstermeyenlerin ne millete, ne Cumhuriyet’e, ne de vatanına sadakati vardır!"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’de düzenlenen resmi törene katıldı.

(EMK)