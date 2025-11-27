3. Uluslararası Amed Film Festivali başlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ortadoğu Sinema Akademisi ve Sinebîr’in yürütücülüğünde düzenlenecek 3. Uluslararası Amed Film Festivali, 7 Aralık’ta başlıyor.

14 Aralık’a kadar sürecek festivalde, 84 film izleyiciyle buluşacak.

Festival, açılış gününde Yılmaz Güney’in Yol filminin serüvenine odaklanan “Ji Rê… Yol’dan” isimli sergiyle başlayacak.

Festivalin açılış filmi ise Çayan Demirel ve Ayşe Çetinbaş’ın yönettiği “Kardeş Türküler ile 30 Yıl” belgeseli olacak.

Film gösterimleri ÇandAmed Kültür ve Kongre Merkezi sinema salonları, Amed Şehir Tiyatrosu ve Ceylan AVM sinema salonlarında gerçekleştirilecek.

İlki 2012’de Ortadoğu Sinema Akademisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival, kayyım sonrası sekiz yıllık aranın ardından yeniden sinemaseverlerle buluşuyor.

“Dinya bi çîrokan tê ba hev”

Festival, “Dinya bi çîrokan tê ba hev” (Dünya hikâyelerle bir arada) sloganıyla yedi gün boyunca film gösterimleri, atölye çalışmaları ve yönetmen-ekip katılımlı söyleşilerle devam edecek.

Ulusal ve uluslararası seçkilerde farklı coğrafyalardan filmler yer alırken, Kürtçe film üretimini teşvik etmek amacıyla 15 senaryo Sînebîr Proje Fonu için yarışacak.

Festivalin öne çıkan bölümlerinden biri, son sekiz yılda üretilmiş uzun metraj, belgesel ve kısa filmlerden oluşan “Rêwîtiya Sînemaya Kurdî” (Kürt Sinemasının Yolculuğu) başlıklı Ulusal Seçki.

Festivalin bir diğer önemli ayağı ise Kürtçe dışındaki ulusal ve uluslararası yapımlardan oluşuyor. (TY)