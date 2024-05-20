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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2024 13:34
 ~ Son Güncelleme: 20 Mayıs 2024 13:39
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3. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları başlıyor

Sinema Adası’nın düzenlediği üçüncü Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları sektörde aktif çalışan veya sektöre girmek isteyen sinemaseverlerle profesyonelleri bir araya getirecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
3. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları başlıyor

Sinematek/Sinema Evi, 31 Mayıs, 1 ve 2 Haziran’da alanında uzman sinemacıların katılacağı panellere, söyleşilere ve atölyelere Sektör Buluşmaları kapsamında ev sahipliği yapacak.

Sinema Adası’nın düzenlediği üçüncü Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları sektörde aktif çalışan veya sektöre girmek isteyen sinemaseverlerle profesyonelleri bir araya getirecek.

III. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları kapsamında üç gün boyunca 10.00 ile 20.00 saatleri arasında “Birlikte Öleceğiz! ‘Babamın Kanatları’ Film Yapım Serüveni”, “Bağımsız Bir Sinema Türkiye’de Mümkün mü?”, “Ne İzliyorsak Oyuz – MUBI”, “Nasıl Şöhret Olurum”, “Çağırmazdım Acil Olmasa / Senaryo Danışmanlığı”, “Projemi Platformlara Nasıl Sunarım / BluTV”, “Ben Sende Tutuklu Kaldım / Yönetmen - Oyuncu İlişkisi” gibi başlıklarda paneller düzenlenecek.

Panellere Selman Nacar, Tülin Özen, Deniz Şaşmaz Oflaz, Soner Alper, Kıvanç Sezer, Cem Altınsaray ve Serdar Orçin, Vildan Atasever, Soner Caner, Ceylan Özgün Özçelik, Giray Altınok gibi isimler konuşmacı olarak katılacak.

Ayrıca “Oyunculuk”, “Cast” ve “Animasyon” başlıkları altında atölyeler düzenlenecek.

Irak’ta 10 yıldır düzenlenen Duhok Uluslararası Film Festivali Direktörü Şevket Emin Korki “Kürt Sinemasında Etkileşim ve Biçim Arayışları” başlıklı panelde konuşmacı olacak.

Yunanistan’da Selanik Film Festivali’nin uluslararası program yöneticilerinden Yannis Palavos da yurtdışı festivallerinin ilk duraklarından olan Selanik Film Festivali ve festivallere katılım süreçleriyle ilgili bir söyleşiye katılacak.

2023’te Cannes Film Festivali’nde prömiyer yapan İnşallah Erkek Olur filminin Ürdünlü yönetmeni Amjad Al Rasheed de Sektör Günleri kapsamında Sinematek/Sinema Evi’nde olacak. 

Sektör Buluşmaları’nda Antalya Kısaları 2023 Seçkisi Özel Gösterimi yapılacak. Geçen sene iptal olduğu için Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gösterilemeyen 13 kısa film, dört şehirde eşzamanlı olarak ilk kez seyirciyle buluşacak.

Filmler İstanbul Kadıköy’de Sinematek/Sinema Evi’nde, İzmir’de Karaca Sineması’nda, Ankara’da Kült Kavaklıdere’de ve Diyarbakır’da Mordem Sanat’ta gösterilecek.

(AÖ)

sinematek Kadıköy Sinematek/Sinema Evi
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