3 milyon yeni Epstein belgesi yayımlandı

ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştı.

Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche düzenlediği basın toplantısında, Epstein soruşturmasıyla ilgili 3 milyondan fazla yeni belge ile 2 bin videoyu ve yaklaşık 180 bin görseli yayımlayarak kamuoyunun erişimine açtıklarını söyledi.

Son yayımın, ilgili yasa doğrultusunda toplamda 3,5 milyon belgenin kamuoyuna açıklandığı anlamına geldiğini kaydeden Blanche, ABD Başkanı Donald Trump'ın bakanlığa "şeffaf olma talimatı" verdiğini ve bakanlığın da bunu yaptığını kaydetti.

500'den fazla avukat ve uzmanın bu çalışmayı tamamlamak için uzun günler ve geceler geçirdiğini kaydeden Blanche, "Yasaya uyduk. Kanuna uyduk. Başkan Trump'ı, ya da herhangi birini korumadık. Epstein hakkında sakladığımız süper gizli belgeler yok.” ifadesini kullandı.

Adalet Bakanlığının "çocuk istismarını ciddiye almadığı" yönündeki her türlü "eleştiriyi böylelikle kırdığını" savunan Blanche, "Epstein'in kurbanları tarifsiz acılar yaşadılar" diyerek, fotoğraflarda ve videolarda kişisel kimlik tespitini engellemek amacıyla kapsamlı sansürlemeler yapıldığını kaydetti.

Bakanlık öte yandan incelemeye tabi tutulan belge sayısının mükerrer örnekler de dahil olmak üzere yaklaşık 6 milyona ulaştığını belirtti.

Belgeleri buradan inceleyebilirsiniz

Adalet Bakanlığı yılbaşıdan hemen önce fotoğraflar, görüşme dökümleri, arama kayıtları ve mahkeme kayıtları da dahil olmak üzere on binlerce sayfa belge yayınlamıştı. Bunların çoğu ya zaten kamuya açıktı ya da büyük ölçüde sansürlenmişti. Bu kayıtlar arasında Donald Trump'ın 1990'larda, araları bozulmadan önce Epstein'ın özel jetiyle uçtuğunu gösteren daha önce yayınlanmış uçuş kayıtları ve eski Başkan Bill Clinton'ın birkaç fotoğrafı da yer alıyordu. Ne Cumhuriyetçi Trump ne de Demokrat Clinton, Epstein ile bağlantılı olarak kamuoyu önünde suçlamaya maruz kalmadı. Her ikisi de reşit olmayan kızların istismar edildiğinden haberdar olmadıklarını savunuyor.

Elon Musk yalan söylemiş

Bunun üzerine ABD basını, belgelerin detaylarını incelemeye aldı. CNN'in haberine göre Elon Musk, 13 Aralık 2013'te gönderdiği e-postada Epstein'e hitaben, "Tatillerde Britanya Virjin Adaları/St. Bart's bölgesinde olacağım. Ziyaret için uygun bir zaman var mı?" ifadesini kullandı.

Epstein da iki gün sonra verdiği yanıtta yeni yılın başlarının uygun olacağını belirterek, "1'i-8'i arası herhangi bir gün. Duruma göre karar verin. Sizin için her zaman yer var." ifadesini kullandı. Başka bir e-postada ise Epstein, "(Yıl başı sonrası Ocak ayının) 2'si veya 3'ü mükemmel olur. Gelip sizi alacağım." dedi.

Musk, verdiği yanıtta ise önce yıl başı sonrası 2 Ocak gecesi Los Angeles'a geri uçması gerektiğini bildirdi ancak ayrılışını bir gün erteleyebileceğini belirterek, Epstein'e "2'sinde adanıza ne zaman gelmeliyiz?" diye sordu.

CNN haberinde, söz konusu e-postalardan Musk'ın nihayetinde ziyaret edip etmediğinin net anlaşılmadığını ancak yazışmaların ikili arasında "daha önce ortaya çıkmamış bir iletişim düzeyini gösterdiğini" belirtti.

Musk daha önce Epstein'in Karayipler bölgesinde cinsel istismar ve fuhuş ağı dahil faaliyetleri için sahip olduğu adaları ziyaret ettiği iddialarına karşı yaptığı açıklamada, "Epstein beni adasına götürmeye çalıştı ve ben reddettim" demişti.

Eski İsrail Başbakanı da dosyalarda

Yine ABD basınındaki bir başka haberde belgelerde adı geçen eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ve eşi Nili Priel'in, Epstein'a ait New York'taki bir dairede birden fazla kez konakladığı ortaya çıktı.

Buna göre Priel, Mayıs 2017'de Epstein'e, kendisi ve Barak'ın birkaç günlüğüne Harvard bölgesine gitmek için konakladıkları daireden ayrılacaklarını bildiren ve "daire boşken bir temizlikçinin gelip gelemeyeceği sorusunu" içeren bir e-posta gönderdi.

Diğer e-postalarda ise Barak çiftinin New York'u ne zaman ziyaret edeceğine yönelik Groff, Epstein ve Priel'in görüşmeler ayarlama konusunda sık sık birbirleriyle yazıştığı aktarıldı.

1999-2001 arası İsrail Başbakanlığı yapan Barak, daha önceki açıklamasında, 2003 yılında Epstein ile tanıştığını, Epstein hüküm giydikten sonra da kendisiyle ilişkisini sürdürdüğünü kaydetmiş ve "hiçbir zaman uygunsuz bir davranışa tanık olmadığını" savunmuştu.

Jeffrey Epstein olayı En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı. Ulusal basında Epstein'ın, Karayipler bölgesinde ABD'ye ait Virgin Adaları'nda yer alan "Little St. James" ve "Great St. James" adalarının cinsel istismar ve fuhuş ağı dahil faaliyetleri için satın alarak kullandığı ve bu adaların, kamuoyunda " Epstein'in Karayipler'deki suç adaları" olarak tanındığı aktarılmıştı.

