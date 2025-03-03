3 Mart: Uluslararası Seks İşçileri Hakları Günü

Bugün, 3 Mart, dünya genelinde Uluslararası Seks İşçileri Hakları Günü olarak anılıyor. Bu özel gün, seks işçilerinin haklarını ve karşılaştıkları zorlukları dile getirmek amacıyla 2001 yılında Hindistan'ın Kalküta kentinde düzenlenen bir etkinlikte ilan edildi.

O tarihten bu yana, seks işçileri ve destekçileri, bu günü hak mücadelesinin bir sembolü olarak kutluyor.​

Türkiye'de seks işçilerinin hakları ve karşılaştıkları zorluklar

Türkiye'de seks işçiliği, belirli yasal çerçeveler içinde düzenlenmiş olsa da, seks işçilerinin hakları ve karşılaştıkları zorluklar konusunda ciddi sorunlar devam etmektedir.​

Yasal durum ve haklar

Türk Ceza Kanunu'na göre, seks işçiliği yasaldır; ancak fuhuşa teşvik, aracılık etme veya yer temin etme gibi faaliyetler suç sayılmaktadır. Bu durum, seks işçilerinin çalışma koşullarını zorlaştırmakta ve haklarını savunmalarını engellemektedir.​

Karşılaşılan zorluklar

*Ayrımcılık ve Damgalanma: Seks işçileri, toplumda yaygın olan önyargılar nedeniyle ayrımcılığa ve damgalanmaya maruz kalmaktadır. Bu durum, onların sağlık hizmetlerine, adalete ve sosyal desteklere erişimini kısıtlıyor.

*Şiddet ve Güvensizlik: Seks işçileri, fiziksel ve cinsel şiddet riskiyle karşı karşıyadır. Yasal koruma mekanizmalarının yetersizliği ve polisin olumsuz tutumları, bu şiddetin bildirilmesini ve önlenmesini zorlaşıyor.

*Sağlık Hizmetlerine Erişim: Damgalanma korkusu ve sağlık çalışanlarının ayrımcı tutumları nedeniyle, seks işçilerinin cinsel sağlık hizmetlerine erişimi sınırlıdır. Bu durum, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların yayılma riskini artırıyor.

*Ekonomik Güvencesizlik: Seks işçileri, sosyal güvenlik sisteminden yararlanamamakta ve ekonomik güvenceden yoksun kalmaktadır. Bu da onları yoksulluk ve istismara karşı daha savunmasız hale getiriyor.

Sivil toplum kuruluşlarının rolü

Türkiye'de, seks işçilerinin haklarını savunan ve destekleyen sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, seks işçilerinin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmakta, hukuki destek sunmakta ve toplumsal farkındalık yaratmaya çalışmaktadır.​

Türkiye'de seks işçilerinin haklarının korunması ve karşılaştıkları zorlukların giderilmesi için kapsamlı yasal düzenlemelere ve toplumsal farkındalığa ihtiyaç var.

Seks işçilerinin insan haklarına saygı gösterilmesi, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve toplumsal eşit yaşam haklarının sağlanması elzem.

(EMK)