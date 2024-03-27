“3 kişilik koğuşlarda 6-7 mahpus kalıyor”

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, Marmara Bölgesi’nde yer alan 20 cezaevine ilişkin yıllık hak ihlalleri raporunu açıkladı.

MA’nın haberine göre, Beyoğlu’ndaki dernek binasında düzenlen basın toplantısında raporu, ÖHD Hapishane Komisyonu üyesi Zelal Aydoğan paylaştı.

Aydoğan, raporda yer alan bilgilerin, dernek üyesi avukatların cezaevlerine yaptıkları ziyaretlerde edindikleri bilgiler ve mahpus aileleri ile yapılan görüşmelerden elde edildiğini söyledi.

Rapor, şu hapishaneleri kapsıyor: Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı, Edirne Kadın Kapalı, Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı, Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı, Tekirdağ 2 No’lu T Tipi Kapalı, Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı, Marmara 2 No’lu L Tipi Kapalı, Marmara 3 No’lu L Tipi Kapalı, Marmara 5 No’lu L Tipi Kapalı, Marmara 7 No’lu L Tipi Kapalı, Marmara Kapalı, Bakırköy Kadın Kapalı, Metris R Tipi Kapalı, Maltepe 2 No’lu L Tipi Kapalı, Ümraniye T Tipi Kapalı, Gebze Kadın Kapalı, Kandıra 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı, Kandıra 2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı, Düzce T Tipi Kapalı ve Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu.

Açlık grevindeki mahpuslara disiplin cezası

Avukat Zelal Aydoğan, inceledikleri hapishanelerde 3 kişilik koğuşlarda 6-7 mahpusun kaldığını, koğuşlara kameralar yerleştirildiğini, mahpuslara su kotası uygulanıp verilen suyun da kireçli olduğunu, hiçbir hijyen ihtiyacının karşılanmadığını, mahpusların yaptığı başvurulara ise idareler tarafından cevap verilmediğini paylaştı.

Açlık grevindeki mahpuslara disiplin cezası verildiğini söyleyen Aydoğan, doktorların kelepçeli muayene dayattığı, çıplak aramayı kabul etmeyen mahpusların darp edildiğini ifade etti.

“Ceza içerisinde ceza”

Halka yönelik sert politikaların cezaevlerinde daha ağır şekilde uygulandığını dile getiren Aydoğan, şunları söyledi:

“Devletler, taraf oldukları sözleşmelerde yer verilen işkence yasağını da göz önünde bulundurarak hapishanelerde işkencenin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdır.

Özellikle yüksek güvenlikli hapishanelerde tutulan mahpusların beden ve ruh sağlıkları için uzun süre veya süresiz sosyal yalnızlaştırmaya maruz bırakılmamaları gerekir.

Spor, sohbet gibi faaliyetler sayesinde mahpuslar sürekli kaldıkları hücrelerin dışına çıkmakta, 7 gün 24 saat birlikte kaldıkları sınırlı sayıdaki kişilerden farklı kişilerle sohbet ederek sosyalleşme imkanı bulmaktadır.

Ortak alan faaliyetlerinin kanunda belirtilen düzenleme çerçevesinde dahi yaptırılmıyor olması, mahpuslar açısından ceza içerisinde cezaya dönüştürülmüştür.

Hapishanelerde kitaplara getirilen kısıtlamalar ile dergi ve gazetelere getirilen yasaklamalar nedeniyle mahpuslar ifade özgürlüğü kapsamında bilgi ve kanaatlere ulaşma özgürlüğü ve haber alma hakkından faydalanamıyor.”

Hasta mahpuslar

Son dönemlerde mahpusların tedavi ve sağlık hakkına yönelik ihlallerde de artış yaşandığını söyleyen Aydoğan, “Hapishanelerde yüzlercesi ağır binlerce hasta mahpus bulunuyor. Hastane sevklerinde ağız içi aramalar, mahpuslara tekli ring aracı ve hastanede kelepçeli muayene dayatmaları arttı, bu durum hasta mahpuslar açısından birer işkence sürecine dönüştürüldü. Bu uygulamalar nedeniyle mahpuslar hastaneye gidemiyor, gitse bile muayene ve tedavi olamıyor” dedi.

“Hatice Yıldız’ın tahliye edilmesini bekliyoruz” ÖHD üyesi Avukat Xebat Demircan, cezaevindeki kızına ve kızının arkadaşına para gönderdiği için tutuklanan 75 yaşındaki müvekkili Hatice Yıldız’ın durumuna dikkat çekti. Sağlık durumu cezaevinde kalmaya uygun olmayan müvekkiline yönelik tek suçlamanın cezaevine para göndermek olduğunu söyleyen Demircan, şu bilgileri verdi: “Yıldız, ‘Terörizmin finansmanı kanununa muhalefet’ten hüküm giydi. Bu suçun gerçekleşmesi için karşıda bir örgüt üyesinin olması gerekiyor. Para yatırılan kişi cezaevindeki bir mahpus. Devletin denetiminde olan bir mekanizmadan bahsediyoruz. Devletin kontrolünde giden para, devletin kontrolünde olan bir harcamadan bahsediyoruz. Biz bu konu ile ilgili başvurularımızı yaptık, takip ediyoruz. En kısa zamanda tahliye olmasını bekliyoruz.”

(AS)