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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 5 Mart 2024 13:56
 ~ Son Güncelleme: 5 Mart 2024 15:03
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3. Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali için başvurular devam ediyor

Gönüllülerden oluşan bir ekip ve Kaş Belediyesi tarafından desteklenen festivalde gösterimler Kaş Antik Tiyatro’sunda yapılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
3. Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali için başvurular devam ediyor

Bu yıl üçüncü kez 4-8 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali, Kaş’ın ardından 12-13 Haziran’da Kadıköy Sineması’nda izleyiciyle buluşacak. Festival, 27 Haziran’da ise İzmir Karaca Sineması’nda gösterim ve etkinliklere devam edecek.

Gönüllülerden oluşan bir ekip ve Kaş Belediyesi tarafından desteklenen festivalde gösterimler Kaş Antik Tiyatro’sunda yapılacak. Farklı mekanlarda da atölye, panel, keşif turları düzenlenecek.

Etkinlik ve gösterimler herkesin katılımına açık ve ücretsiz olacak.

10 Mart’a kadar devam eden başvuru sürecinde yarışma kategorileri arasında ulusal, uluslararası ve öğrenci filmleri kategorilerinin yanı sıra su altı filmleri yarışması da bulunuyor. Yapımı 2022 ve sonrasına ait olan, uzunluğu 20 dakikayı geçmeyen filmler tür ayrımı gözetmeksizin festivale ücretsiz olarak buradan başvurulabilir.

Finalistler 7 Nisan’da festivalin internet sitesinden açıklanacak. (AÖ)

Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali
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