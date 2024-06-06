3 kadın HPV farkındalığı için 800 kilometre pedal çevirecek
Anıl Altaş, Pınar Kurtoğlu, H.Ebru Dönmez Kanatlı, HPV farkındalığı için iş başında: “Bu yıl birlikte yol alacağımız için gururluyum.”
Her yıl farklı ülkelerden bisikletçilerin katılımıyla gerçekleşen Global Biking Initiative organizasyonuna, bu yıl Türkiye’de üç kadın bisikletçi katılıyor.
Bu sosyal sorumluluk sürüşünde, her bisikletçi kendi ülkesinden toplum yararına bir projeyi tanıtarak fon oluşturmayı hedefliyor.
İtalya'nın Bolonya şehrinden 9 Haziran'da başlayacak olan 855 kilometrelik bu zorlu rota, İsviçre'nin Zürih şehrinde sona erecek. Üç kadın, bu parkuru 7 günde tamamlayarak, HPV aşısının yararına farkındalık yaratmayı ve destek sağlamayı amaçlıyor.
Anıl Altaş, “IT sektöründe çalışıyorum, çocukluğumdan bugüne bisiklet tutkunuyum. Sosyal sorumluluk projelerinde daha önce de yer aldım. Bu yıl birlikte yol alacağımız için gururluyum” diyor.
Pınar Kurtoğlu, “Profesyonel iş alanım İşletme, yaklaşık 10 yıldır yol bisikleti kullanıyorum. İlk kez bir sosyal sorumluluk projesi için bisiklet süreceğim için çok heyecanlıyım” diyor.
H.Ebru Dönmez Kanatlı, “Hemşireyim, amatör koşu ve bisiklet sporcusuyum. Sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek olan spor organizasyonlara katılmaktan keyif alıyorum” diyor.
Üç kadın aynı zamanda şöyle diyor:
“Bizler de ülkemizin mevcut aşı takviminde yer almayan HPV aşısına yönelik toplumsal farkındalığın artması ve aşıya ücretsiz erişimin desteklenmesi konusunda umuda pedallamak istedik. Bu konuda Umuda Pedal Derneği ve İhtiyaç Haritası işbirliğiyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi HPV Aşı Kampanyası’nın daha çok bireye ulaşması için bağış kampanyası başlattık.”
Global Biking Initiative (GBI) Europe 2024 organizasyonunda Bolonya’dan Zürih’e sürülecek güzergah için iki farklı rota belirlenmiş durumda. Her iki rota da bisikletçiler için oldukça çeşitli ve zorlu etaplar sunuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), halk sağlığını koruma ve kanserle mücadele kapsamında HPV (Human Papilloma Virus) aşı kampanyası başlatmıştır. Bu kampanya, özellikle genç kızlar ve kadınlar arasında yaygın olan rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlamayı amaçlamaktadır. Ücretsiz olarak sunulan aşılar, belirli yaş gruplarına ve risk altındaki bireylere yönelik olarak planlanmıştır. Kampanya, İBB'nin sağlık hizmetlerine erişimi artırma ve toplumda kanser farkındalığını yükseltme hedeflerinin bir parçasıdır.
Kampanya bağış linki;
https://fonzip.com/ihtiyacharitasi/kampanya/hpv-asisi-icin-umuda-pedalliyoruz
Katılacağımız organizasyonun linki;
https://www.gbi-event.org/en/events/gbi-europe-2024.html
(EMK)