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HABER
Yayın Tarihi: 6 Haziran 2024 10:15
 ~ Son Güncelleme: 6 Haziran 2024 10:17
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3 kadın HPV farkındalığı için 800 kilometre pedal çevirecek

Global Biking Initiative (GBI) Europe 2024 organizasyonunda Bolonya’dan Zürih’e sürülecek güzergah için iki farklı rota belirlenmiş durumda. Her iki rota da bisikletçiler için oldukça çeşitli ve zorlu etaplar sunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
3 kadın HPV farkındalığı için 800 kilometre pedal çevirecek

Anıl Altaş, Pınar Kurtoğlu, H.Ebru Dönmez Kanatlı, HPV farkındalığı için iş başında: “Bu yıl birlikte yol alacağımız için gururluyum.”

Her yıl farklı ülkelerden bisikletçilerin katılımıyla gerçekleşen Global Biking Initiative organizasyonuna, bu yıl Türkiye’de üç kadın bisikletçi katılıyor.

Bu sosyal sorumluluk sürüşünde, her bisikletçi kendi ülkesinden toplum yararına bir projeyi tanıtarak fon oluşturmayı hedefliyor.

İtalya'nın Bolonya şehrinden 9 Haziran'da başlayacak olan 855 kilometrelik bu zorlu rota, İsviçre'nin Zürih şehrinde sona erecek. Üç kadın, bu parkuru 7 günde tamamlayarak, HPV aşısının yararına farkındalık yaratmayı ve destek sağlamayı amaçlıyor.

Anıl Altaş, “IT sektöründe çalışıyorum, çocukluğumdan bugüne bisiklet tutkunuyum. Sosyal sorumluluk projelerinde daha önce de yer aldım. Bu yıl birlikte yol alacağımız için gururluyum” diyor.

Pınar Kurtoğlu, “Profesyonel iş alanım İşletme, yaklaşık 10 yıldır yol bisikleti kullanıyorum. İlk kez bir sosyal sorumluluk projesi için bisiklet süreceğim için çok heyecanlıyım” diyor.

H.Ebru Dönmez Kanatlı, “Hemşireyim, amatör koşu ve bisiklet sporcusuyum. Sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek olan spor organizasyonlara katılmaktan keyif alıyorum” diyor.

Üç kadın aynı zamanda şöyle diyor:

“Bizler de ülkemizin mevcut aşı takviminde yer almayan HPV aşısına yönelik toplumsal farkındalığın artması ve aşıya ücretsiz erişimin desteklenmesi konusunda umuda pedallamak istedik. Bu konuda Umuda Pedal Derneği ve İhtiyaç Haritası işbirliğiyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi HPV Aşı Kampanyası’nın daha çok bireye ulaşması için bağış kampanyası başlattık.”

Global Biking Initiative (GBI) Europe 2024 organizasyonunda Bolonya’dan Zürih’e sürülecek güzergah için iki farklı rota belirlenmiş durumda. Her iki rota da bisikletçiler için oldukça çeşitli ve zorlu etaplar sunuyor.

Umuda Pedal Derneği, bisiklet sporunu teşvik ederek sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, bisiklet turları düzenleyerek elde edilen gelirleri çeşitli sosyal yardım projelerine yönlendirir. Eğitimi desteklemek, sağlık hizmetlerine katkı sağlamak ve çevre bilincini artırmak gibi hedeflerle hareket eden Umuda Pedal, gönüllülük esasıyla çalışan, toplumsal farkındalık ve dayanışmayı ön planda tutan bir organizasyondur. Bu etkinlikler sayesinde hem sağlıklı yaşamı teşvik eder hem de ihtiyaç sahiplerine umut ışığı olur.
İhtiyaç Haritası, ihtiyaç sahiplerini, destek olmak isteyen bireyler, kurumlar ve kuruluşlarla buluşturan sosyal bir kooperatiftir. 2015 yılında kurulan İhtiyaç Haritası, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Sosyal Kooperatif statüsünde faaliyet göstermektedir. İhtiyaç Haritası, bireylerden, eğitim kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından ihtiyaçları toplar, doğrular ve harita tabanlı teknolojisi ile desteklerle buluşmalarını kolaylaştırır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), halk sağlığını koruma ve kanserle mücadele kapsamında HPV (Human Papilloma Virus) aşı kampanyası başlatmıştır. Bu kampanya, özellikle genç kızlar ve kadınlar arasında yaygın olan rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlamayı amaçlamaktadır. Ücretsiz olarak sunulan aşılar, belirli yaş gruplarına ve risk altındaki bireylere yönelik olarak planlanmıştır. Kampanya, İBB'nin sağlık hizmetlerine erişimi artırma ve toplumda kanser farkındalığını yükseltme hedeflerinin bir parçasıdır.

Kampanya bağış linki;

https://fonzip.com/ihtiyacharitasi/kampanya/hpv-asisi-icin-umuda-pedalliyoruz

Katılacağımız organizasyonun linki;

https://www.gbi-event.org/en/events/gbi-europe-2024.html

(EMK)

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/haber/kocaelinde-bir-ogrenci-hpvsi-var-denilerek-yurttan-uzaklastirildi-287763
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/haber/hangi-partilerin-vaatleri-arasinda-hpv-asisi-var-278361
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/haber/oglan-cocuklarini-asilamak-da-hpv-yi-onlemek-icin-buyuk-bir-adim-270686
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