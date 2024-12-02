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Yayın Tarihi: 2 Aralık 2024 10:06
 ~ Son Güncelleme: 2 Aralık 2024 10:09
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3 işçinin öldüğü fabrika yangınında genel müdüre tutuklama

Kayseri'de 3 işçinin öldüğü mobilya fabrikası yangınına ilişkin soruşturmada, fabrikanın genel müdürü tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
3 işçinin öldüğü fabrika yangınında genel müdüre tutuklama
Fotoğraf: Hakan Can Şahin / AA

Kayseri’de 3 işçinin öldüğü mobilya fabrikası yangınında işletmenin genel müdürü tutuklandı.

Yangın 30 Kasım Cumartesi günü Organize Sanayi Bölgesi'nde çıktı. Kaynak yapma işlemi sırasında çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili fabrikanın Genel Müdür S.T, üretim sorumlusu H.K, depo sorumlusu O.S. ve kaynak işçisi M.A.A. gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Genel Müdür S.T. çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden işçilerden kimlik tespiti için alınan örnekler Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İşçilerin yakınlarından da DNA örnekleri alındı.

Fabrikada 30 Kasım’da çıkan yangında işçilerden İ.O.K. (40), M.D. (54) ve S.Ç. (48) hayatını kaybetmiş, yangına ilişkin müfettiş görevlendirilmişti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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