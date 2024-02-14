3. Eskişehir Onur Yürüyüşü davası 1 Mart’a bırakıldı

Eskişehir’de Temmuz 2023’de yapılan “3. Eskişehir Onur Yürüyüşü”ne polis müdahalesiyle gözaltına alınıp haklarında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa muhalefet” suçlamasıyla dava açılan 18 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün (14 Şubat) Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Pembe Hayat'ın aktarımına göre, Duruşmayı izlemek için sivil toplum örgütü temsilcileri ve hak savunucularının da bulunduğu çok sayıda kişi adliyeye geldi. Ancak, davanın görüldüğü salona alınmadılar. Avukatların mahkeme hakimi ile görüşmesinin ardından salona sadece 10 kişilik bir izleyici alındı.

"Yasak kararı hukuka aykırı"

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, hazır bulunanların savunmalarına geçildi. Savunma yapan kişiler, Anayasal haklarını kullanmak için olay yerinde olduklarını ancak, henüz açıklama yapılmadan polislerin ilk ihtarda müdahale ettiğini ve gözaltına alındıklarını söyledi.

Avukat Hasan Çayır, Onur Yürüyüşleri’nin ilk kez 1969 yılında ABD’de, 1993 yılından sonra da Türkiye’de yapıldığını ancak 2015 sonrasında iktidarın politik baskılarıyla engellenmeye başlandığını söyledi.

Avukat Esra Başbakkal ise valiliğin yasaklama kararının kendi başına hukuken bir yasaklama kararı olmadığını, hak ve özgürlüklerin kısıtlanması anlamına gelen karar olduğu için hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Görüntüler talep edildi

Diğer müdafi avukatları da beyanlarında müvekkillerinin anayasal haklarını kullanmasının engellendiğini belirterek, derhal beraat kararı verilmesi talep etti.

Duruşma sonunda iddia makamı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılarak, olay gününe dair görüntülerin istenilmesini talep etti.

Duruşma, iddia makamının talebinin kabulüyle birlikte savunması alınmayan üç kişinin savunmalarının alınması için 1 Mart 2024 gününe ertelendi.

(EMK)